Dl fisco | Siri | ' Pace fiscale con tre scaglioni | al 6 | 10 o 25%' | Fonti di governo | ' Non

Dl fisco - Siri annuncia la pace fiscale con tre scaglioni a seconda del reddito : "Potremmo farlo se non avremo altre sorprese da altri uffici con qualche genio dell'economia", ha aggiunto. Il vicepremier prosegue: "Il presidente dell'Inps da quattro mesi mi dice che non si può ...

Decreto fisco - Siri : pace fiscale con tre scaglioni - non è per evasori - : Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, in vista della messa a punto del dl collegato alla manovra, ipotizza scaglioni di pagamento al 6, 10 e 25%. "È per chi è in regola con la dichiarazione ...