Dietro alla facciata di Bin Salman

Disco verde dal Parlamento alla Nota al DEF - Salvini : 'inDietro non si torna' : Poi, in diretta Facebook, torna a sfidare i mercati: ' Abbiamo già visto il film: spread, spread, spread: sette anni di massacri e l'economia italiana sta peggio. Si rassegnino gli speculatori, ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare inDietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare inDietro» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Migranti - Salvini blocca i charter dei migranti rimandati inDietro dalla Germania : Cancellato quello previsto giovedì. Continua il braccio di ferro sui profughi il cui primo approdo è stato l'Italia, che qui devono tornare secondo la direttiva europea di Dublino. Il Viminale: "Nessun aereo di questo genere nelle prossime settimane". Ma le riammissioni sui...

Salvini : 'Dietro aumento spread speculatori alla Soros' : ... secondo Salvini, però, è in corso uno 'scontro tra l'economia reale e l'economia virtuale, fra la vita vera e la realtà finanziaria'. Se volessi pensare male penserei che coloro che stanno agitando ...

Spread - Matteo Salvini attacca : 'Dietro potrebbero esserci speculatori alla Soros' : Matteo Salvini è orgogliosamente membro del Governo del cambiamento. Un esecutivo targato Lega e Movimento Cinque Stelle protagonista di politiche economiche che si prendono dei rischi, ma non piacciono all'Europa ed ai mercati. Lo Spread continua a salire, ma il Ministro dell'Interno ha avuto modo di fornire una propria chiave di lettura. La sua idea è che la nuova Italia non piaccia e dietro possano esserci manovre da parte di qualcuno che non ...

Ora Salvini va all'attacco : "Dietro lo spread ci sono speculatori alla Soros" : Non si arresta la risalita dello spread dopo che la Commissione Ue ha sollevato forti dubbi sulla manovra economica del governo gialloverde. Il differenziale tra il bund decennale tedesco e l'omologo Btp italiano è arrivato fino a 309,8 punti, toccando così un nuovo massimo da aprile 2013, prima di raffreddarsi leggermente in zona 305 punti. "Dietro questa impennata c'è una manovra finanziaria di speculatori alla vecchia maniera, come 25 anni fa ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica Dietro Marquez! 3° Dovizioso - Yamaha alla riscossa : Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo ...

Dietro LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta : Ride bene chi ride ultimo. E sul decreto sicurezza, ribattezzato "decreto Salvini", l'ultimo non sembra averlo ancora fatto. Il commento di DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestraCROLLO PONTE MORANDI/ Un mese dopo, cosa non torna nei funerali di Stato

Attacco alla parata in Iran - Rouhani : ci sono gli USA Dietro la strage di Ahvaz - : Il presidente Iraniano Hassan Rouhani ha affermato che gli Stati Uniti e "uno dei paesi del Golfo Persico" sono coinvolti nell'Attacco alla parata militare di Ahvaz di ieri. Lo riferisce il sito web ...

Cosa c'è Dietro alla crescita di pagine Facebook non ufficiali e pro governo? : Nel complesso, il variegato mondo unofficial è quasi raddoppiato: da 19 milioni di interazioni a 32,7 milioni in dieci mesi. "Si fa un gran parlare di fake news e attacchi russi via Twitter, un ...

Twitter - marcia inDietro : si potrà tornare alla timeline cronologica : Allo studio un modo semplice per consentire agli utenti di saltare da una visualizzazione all’altra, cioè da quella guidata dal social a quella puramente in ordine inverso e solo dagli account seguiti

Il Dietrofront di Al Bano a Verissimo : «Non mi ritirerò mai dalla musica» : Al Bano , ospite in esclusiva domani a Verissimo smentisce categoricamente di volersi ritirare dalla musica. Nonostante gli acciacchi e il riposo 'forzato' Al Bano non ha nessuna intenzione di ...

Vuelta - il belga Wallays regola tutti in volata. Quarto Viviani Dietro Sagan : Il belga Jelle Wallays della Lotto Soudal ha vinto la 18esima tappa della Vuelta a Espana, la Ejea de los Caballeros-Lleida di 186,1 km. Il belga ha battuto allo sprint il compagno di fuga il ...