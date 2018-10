Di Maio agli studenti | vediamoci per migliorare la scuola

Luigi Di Maio deve risparmiare : taglia i soldi alla Difesa e liquida la ministra Elisabetta Trenta : Luigi Di Maio sarebbe pronto a mettere le mani sul governo, in particolare sulla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . Al vicepremier - spiega Il Giornale - non sarebbero andate giù alcune ...

Torino - manichini di Salvini e Di Maio bruciati dagli studenti/ A Firenze palpeggiata studentessa : denunciato : Sciopero mondo scuola, studenti in piazza a Roma e in 30 città: "ribalteremo questo Governo, non è del cambiamento". Cortei e proteste: "tagliati 8 miliardi in 3 anni"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Scuola - Di Maio : “Bene le manifestazioni ma parliamoci. Ma non è vero che tagliamo scuole e università” : “Venite qui, parliamoci, costruiamo insieme una nuova Scuola”. E’ l’appello agli studenti del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio che su Facebook premette che “le manifestazioni si devono fare sempre, so bene quale è il valore di una pressione sociale pacifica, ho fatto il rappresentante degli studenti per cinque anni. Ma non è vero che tagliamo a scuole e università. Vediamoci per un ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare agli home visit : Stasera, giovedì 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento dedicato ai bootcamp, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage.TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging a partire dalle 21:10. X Factor 12 | Anticipazioni puntata 11 ottobre 2018 Dopo Fedez e Manuel Agnelli, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento pronte a scegliere chi saranno i 5 concorrenti più talentuosi ad accedere alla ...

Il governo a caccia di fondi - Di Maio : "Tagli a politica e a editoria" : Il leader pentastellato ha chiesto di inserire nella legge di bilancio il progressivo azzeramento dei finanziamenti pubblici ai giornali e di eliminare il più possibile gli sprechi nella politica, in ...

Manovra - i dubbi di Fitch | Salvini : non ascolto i burocrati | Di Maio : tagliare fondi all'editoria : Il presidente del Consiglio e i suoi due vice parlano dopo la riunione della cabina di regia per gli investimenti. E sulla bocciatura dell'agenzia di rating Conte dice: "Si ricrederanno". Il capo politico del M5s: "Per ogni pensionato più di un assunto"

Manovra - Di Maio : tagli a finanziamenti editoria e a costi politica : ...corso del vertice con i ministri M5s Luigi Di Maio ha chiesto con forza di inserire nella Manovra il progressivo azzeramento dei finanziamenti pubblici ai giornali e il taglio dei costi alla politica ...

Maltempo - domani scuole e uffici chiusi in Liguria Crolla ponte a Cagliari Meteo Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio mollato persino da Travaglio - torni a vendere bibite al San Paolo' : Il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio , ieri ha dedicato il fondo alle bischerate di Giggino Di Maio e non solo di questi. I programmi del Movimento 5 stelle infatti sono pregni di ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , lunedì 8 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : lunedì 8 ottobre. Italia a caccia di medaglie. Ceccon - Di Veroli - Valanzano e Maiorca guidano la truppa tricolore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, seconda giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-2 in cui l’Italia va all’assalto delle medaglie in alcune specialità. Nel nuoto, dopo l’argento stupendo di Marco De Tullio nei 400 stile libero, ci proverà il talentuoso Thomas Ceccon a farsi trovar pronto mentre nelle scherma Davide Di Veroli, nella spada maschile, vorrà regalare ...

Pattinaggio a rotelle - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca in corsa per le medaglie nelle specialità combinate : Va in archivio la prima giornata di gare al Paseo de la Costa Roller Sports di Buenos Aires (Argentina) per il Pattinaggio a rotelle velocità delle Olimpiadi Giovanili 2018. Italia protagonista quest’oggi nelle prime due specialità della gara combinata, che racchiude 1000 metri sprint, 5000 metri ad eliminazione e 500 metri sprint, con Giorgia Valanzano e Vincenzo Maiorca e le prestazioni dei due azzurri sono state positive. La ragazza che ...

Di Maio : “Ci sarà un terremoto politico nell’Ue”. E annuncia tagli alle Regioni che non aboliscono i vitalizi : «Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma più fanno così e più ci compattano»: lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori in Basilicata. «Siamo due forze politiche molto diverse che si sono messe insieme con un contratto di governo,...