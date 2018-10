Demi Moore debutta su Instagram | il video dal royal wedding

Bruce Willis e Demi Moore (di nuovo) uniti per Rumer : Che cosa unisce Bruce Willis e Demi Moore 18 anni dopo il divorzio? L’amore per le tre figlie, ovviamente. I due attori posano nella stessa foto per il compleanno della primogenita Rumer, 30 anni dal 16 agosto 2018. Le altre due ragazze sono, invece, Tallulah, 24, e Scout, 27. I cinque si sono riuniti per un pranzo a Malibu al suono di «Happy Birthday». I due sono stati sposati per 12 anni, dal 1987, e oggi che di anni ne hanno lei 55 e ...