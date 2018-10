MASSIMO BOSSETTI - ERGASTOLO PER IL Delitto Yara GAMBIRASIO/ Ultime notizie - la sentenza della Cassazione : MASSIMO BOSSETTI , ERGASTOLO per il DELITTO YARA GAMBIRASIO . Ultime notizie , la sentenza della Cassazione conferma la "fine pena mai" per il muratore di Mapello(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:40:00 GMT)

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti : La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, condannato in primo e secondo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni il cui corpo venne trovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola, nella Bergamasca, a pochi chilometri da Brembate di Sopra, dove la ragazza viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. La dura requisitoria del pg: “Bossetti senza ...