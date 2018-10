Decreto Salvini | la denuncia dell’associazione di avvocati | “Aumenta l’irregolarità nel

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 ottobre 2018) “Colsicurezza, aumenterà l’irregolarità nel nostro Paese”. Ladi Asgi (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) arriva per bocca dell’avvocato Salvatore Fachile. A Sabir, il festival diffuso delle culture mediterranee, a Palermo, glidi Asgi hanno messo in luce quanto le norme introdotte dal cosiddetto(che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta lo scorso 4 ottobre) presentino alcuni profili di incostituzionalità (come la revoca della cittadinanza o l’abrogazione della protezione umanitaria) e soprattutto portino con sé effetti contraddittori. Come, appunto, l’incremento del fenomeno della clandestinità. In questo senso, giocherebbero un ruolo importante anche gli hot spot di “frontiera”, come quelli di Palermo, ...