Daniele Scarpati | marito di Tanina Momilia | Mi fidavo ciecamente di lui | mi

(Di sabato 13 ottobre 2018) "Abbiamo aperto la porta della nostra famiglia a un mostro. Stamattina ho visto le sue dichiarazioni sui giornali, diceva che voleva troncare la storia con mia moglie e lei non ha voluto. Io penso che non sia vero. Secondo me, lei mi ha amato fino all'ultimo giorno". Lo ha detto alle telecamere di Storie Italiane, condotto da Eleonorasu Rai1,di Maria, la donna trovata morta a Fiumicino domenica scorsa e per il cui omicidio si è costituito il personal trainer di famiglia.ha ripercorso con la memoria gli impegni settimanali della moglie e chiarito: "Io e lei stavamo assieme sette sere su sette. Se fosse vero che c'era una relazione di uno o due anni, che si trattava di una relazione di mezza giornata a settimana? Mi sembrerebbe un po' strana come cosa".Inizialmente, quando le indagini degli inquirenti si sono concentrate ...