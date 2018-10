Dall’Islanda pellame sostenibile | fatto con scarti di pesce

meteoweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Unnon sintetico, ma, creato a partire da un sottoprodotto alimentare: la pelle del. L’intuizione è di una startup islandese che si chiama Atlantic Leather, arrivata a Roma per mostrare i suoi pellami “esotici, di lusso ed eco-friendly” alla Maker Faire. La startup guarda alle case di moda e alle aziende del settore calzaturiero che vogliono usare pellami “veri” senza rinunciare alla certificazione ambientale. Per creare il prodotto, infatti, si utilizzanoche altrimenti finirebbero nella spazzatura. Per colorare le pelli – spiegano gli ideatori – si usa l’acqua calda delle fonti geotermiche che in Islanda non mancano, mentre l’energia proviene da una centrale idroelettrica. Per i pellami si usa la pelle di vari pesci, ognuna con le sue caratteristiche: quella del salmone, ad esempio, è resistente e ...