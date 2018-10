Dalle altre molestie subite al dolore per Bourdain | Asia Argento svela le sue verità

Lazio - Inzaghi presenta il derby in conferenza : “Partita diversa Dalle altre - la gestione dello stress farà la differenza” : A tre giorni dal match contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo nel derby della Capitale contro la Roma. Nella conferenza pre-gara, il tecnico biancocelesti ha presentato la partita: “È una partita diversa dalle altre. Arriva dopo un turno infrasettimanale, questo ci dà qualche giorno in meno di riposo ma ci ha permesso di accumulare meno stress, la cui gestione può fare la differenza. Poi il derby bisogna ...