Dalla sinistra possibile alla sinistra necessaria

Lucano arrestato - Salvini : “Cosa dicono Saviano e i buonisti?”. Solidarietà Dalla sinistra : “Riace esempio d’integrazione” : L’arresto di Domenico Lucano , il sindaco di Riace finito ai domiciliari insieme alla compagna, Tesfahun Lemlem, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti, ha scatenato le reazioni contrastanti di chi, come Matteo Salvini , coglie l’occasione per attaccare i sostenitori dell’accoglienza e di altri che invece hanno manifestato il proprio ...

L'opposizione riparte Dalla piazza - Martina : 'nuovo Pd per una nuova sinistra' : Messe da parte le tensioni interne, militanti e maggiori esponenti del paritito si ritrovano a Roma. Non manca l'autocritica: 'Abbiamo capito al lezione'. 'Unità' lo slogan che echeggia più volte, ...

Baobab - il porto franco dei migranti difeso Dalla sinistra : L'ex viceministro all'Economia chiede che sia realizzato 'un hub alla stazione Tiburtina per una prima accoglienza' e, per questo scopo individua il palazzo dell'ex centro ittiogenico di proprietà ...

Ponte Morandi - nella querelle su Autostrade la sinistra stia Dalla parte di chi rappresenta : Qualche mese fa, mi sono imbattuto nella lettura di un libro che in questa fase consiglierei ai tanti, soprattutto se di sinistra: Guasto è il mondo di Tony Judt. In cui si parte dai ruggenti anni Ottanta della retorica acritica per i mercati liberi da lacci, il disprezzo per un settore pubblico poco efficiente e l’illusione che per far quadrare i conti lo Stato dovesse cedere al privato i beni di interesse generale. Il risultato è stato ...