Dai topini cinesi arriva la prova I maschi? Inutili

(Di sabato 13 ottobre 2018) Noi uomini viviamo tempi difficili: da qualche tempo, tra uno scandalo e l'altro, non ci puoi neppure piùre con una donna senza rischiare di essere accusato di molestie. Tantomeno puoi avanzare discorsi sulle differenze genetiche, come lo scienziato italiano che ha affermato che le donne sono meno portate per alcune materie scientifiche come la fisica, licenziato in tronco (ma lo pensa anche Steven Pinker, uno dei più grandi psicologi mondiali, come la mettiamo?). Anzi, la nuova moda è sostenere che la teoria della relatività non l'ha concepita Albert Einstein, ma sua moglie Mileva Maric (in realtà lui la lasciò perché la signora pretendeva si occupasse dei bambini, e se le avesse dato retta oggi al posto della teoria della relatività generale avremmo una teoria della relatività del cambio dei pannolini).Adesso c'è un nuovo colpo di scena, che è il colpo di grazia: alcuni ...