Da Trump a Wall Street | soccorso Usa al governo

(Di sabato 13 ottobre 2018) C' erano una volta i satanici Poteri Forti globalisti, come il Bilderberg o la perfida banca d'affari JP Morgan, quella che secondo Luigi Di Maio voleva "abolire la Costituzione" in Italia perché elogiava la riforma di Renzi.Altri tempi. Oggi a puntare tutte le sue carte sull'aiuto di JP Morgan o di autorevoli membri del Bilderberg, come il Ceo di Blackrock Larry Fink, è proprio ilgrillo-leghista di Giuseppe Conte. Mentre l'esecutivo italiano è sul banco degli imputati in Europa per i suoi azzardi sul deficit, da oltreoceano arriva la cavalleriaiana a sostenerlo, con contorno di banchieri e investitori. Il sollievo del premier è palpabile: "Steve Mnuchin, segretario al Tesoro Usa, ha dichiarato che l'Italia non rappresenta un fattore di rischio. Stesso concetto lo ha espresso anche JP Morgan. In mezzo a tante voci che alimentano un dannoso allarmismo, queste invece ...