Da Hitler agli angloamericani tutti i segreti della guerra

Lodi - si aggira con la maglietta di Hitler : fermato dalla Digos : Un uomo, che indossava una maglietta raffigurante Adolf Hitler , è stato fermato da alcuni agenti della Digos a Lodi , presso corso Roma, durante la mattinata di oggi. Il protagonista di questa storia avrebbe anche ammesso, senza troppe remore, di essere un simpatizzante neofascista.Come raccontato da Dagospia, che ha ripreso qui un articolo de IlGiorno, il cinquantacinquenne ha dichiarato di aver acquistato la maglietta in questione a Predappio, ...

