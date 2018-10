Cucchi | l' arma | è ora di accertare tutte le cause | saremo inflessibili

Cucchi - i due cc accusati : "Ci sentiamo traditi"Arma : destituzione ma non è violenza di Stato : I due militari, accusati di omicidio preterintenzionale, si dichiarano innocenti e accusano il collega e amico: "Ha parlato così per ragioni di opportunità". L'Arma: quei carabinieri sono stati sospesi e quando saranno accertate le responsabilità, prenderemo le decisioni adeguate.

Cucchi - Generale Nistri : "Arma di scusa" : 11.25 "L'Arma si scusa sempre quando alcuni dei suoi componenti sbagliano e viene accertato che vengono meno al proprio dovere. Ci sono episodi esecrabili per i quali l'Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni suoi componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere anche nei confronti dell'Arma stessa". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, che intervistato su Radio Capital sul caso ...