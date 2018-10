Cucchi | i due cc accusati | Ci sentiamo traditi | L' Arma | destituzione ma non

Cucchi - i due cc accusati : "Ci sentiamo traditi"Arma : destituzione ma non è violenza di Stato : I due militari, accusati di omicidio preterintenzionale, si dichiarano innocenti e accusano il collega e amico: "Ha parlato così per ragioni di opportunità". L'Arma: quei carabinieri sono stati sospesi e quando saranno accertate le responsabilità, prenderemo le decisioni adeguate.

Caso Cucchi - indagati altri due carabinieri per falso : c’è anche l’allora comandante di Tor Sapienza. Sarà interrogato : Ci sono altri due carabinieri indagati nell’ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Oltre a Francesco Di Sano, militare della stazione di Tor Sapienza, è finito sotto inchiesta anche il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo Sarà interrogato la prossima settimana dai magistrati della procura di Roma. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad una ...

