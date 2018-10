Cucchi | gen Nistri | ' E' ora di accertare tutte le cause Forse si è aperto uno spiraglio'

Cucchi - Generale Nistri : "Arma di scusa" : 11.25 "L'Arma si scusa sempre quando alcuni dei suoi componenti sbagliano e viene accertato che vengono meno al proprio dovere. Ci sono episodi esecrabili per i quali l'Arma si deve scusare, non come istituzione, ma perché alcuni suoi componenti infedeli sono venuti meno al proprio dovere anche nei confronti dell'Arma stessa". Lo ha detto Giovanni Nistri, comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, che intervistato su Radio Capital sul caso ...

Stefano Cucchi : altri due carabinieri indagati. Perquisizione per il comandante stazione Tor Sapienza Tedesco sarà ascoltato entro gennaio : Dopo le ammissioni di Tedesco, altri due militari della caserma sono ora indagati in relazione agli atti falsificati per nascondere il pestaggio

Svolta Cucchi - c'è una confessioneAgente imputato accusa i colleghi : Uno dei cinque carabinieri imputati nel processo bis di primo grado per la morte di Stefano Cucchi, Francesco Tedesco, avrebbe accusato gli altri colleghi Segui su affaritaliani.it