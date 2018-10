Crozza-Leognez beve l’acqua limited edition e legge il Capitale di Marx brandizzato da

La privacy “in vacca” di Crozza -Leognez - il figlio di Ferragni e Fedez : “Meglio essere figlio di Landini” : Maurizio Crozza nei panni del figlio di Fedez e Chiara Ferragni , a Fratelli di Crozza, sul Nove: “La mamma mi avverte quando inizia la diretta Facebook”. Ma la privacy “in vacca” è gratis (i genitori hanno detto di non ricevere soldi per le foto e i video in cui compare Leone). Ma Leognez-Crozza non la prende bene. Video Nove L'articolo La privacy “in vacca” di Crozza-Leognez , il figlio di Ferragni e Fedez : ...

Fratelli di Crozza - tra rabbia e riso amaro con un Pillon da paura. Geniale il piccolo Leognez : Era da tempo che non si vedeva un Crozza così arrabbiato e amareggiato, quasi un Grillo della prima ora. Sia chiaro, il comico genovese non va mai in escandescenze, se la prende con i suoi bersagli sempre con il sorriso sulle labbra, ma stavolta è chiaro che lo showman soffra per le dichiarazioni del ministro Toninelli sulla sua Genova, che vuole rifare il ponte Morandi riempiendolo di negozi come il ponte di Galata in Turchia ...