Cross Cairoli non molla la decima | Finché ho stimoli è possibile

Diretta/ Gp delle Nazioni 2018 MotoCross : Coldenhoff vince la 2^ prova davanti a Herlings - Cairoli è quarto! : Diretta Gp delle Nazioni 2018: Jeffrey Herlings e Glenn Coldenhoff vincono le ultime due prove nella stagione di Motocross, dominio olandese nell'evento speciale che chiudeva l'annata(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:44:00 GMT)

MotoCross delle Nazioni 2018 : Antonio Cairoli il migliore nelle qualifiche della MXGP - bene gli italiani nelle altre categorie : Ha preso il via quest’oggi il weekend del Motocross delle Nazioni 2018, la grande kermesse mondiale che coinvolge tre piloti di ogni Paese, divisi in MXGP, MX2 e OPEN, che darà spettacolo sulla splendida pista Red Bud Air di Buchanan nel Michigan con i suoi salti spettacolari e che non ammettono il minimo errore. L’Italia si è presentata all’appuntamento con Antonio Cairoli (KTM) per la MXGP, Michele Cervellin (Yamaha) per la ...

MotoCross delle Nazioni 2018 : i piloti dell’Italia ai raggi X. Le ambizioni di una squadra competitiva con Tony Cairoli : Il Mondiale di Motocross 2018 è ormai andato in archivio in quel di Imola ed ora i centauri dello sterrato si preparano per affrontare la sfida americana del Trofeo delle Nazioni. Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, si svolgerà infatti la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale iridato. L’Italia scenderà in pista con gli azzurri convocati dal Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini: Antonio Cairoli, classe 1985, ...

MotoCross delle Nazioni - tutto pronto per l’atteso evento : Cairoli guida il gruppo azzurro : Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti Sabato e domenica la pista di RedBud, nel Michigan, ospiterà l’appuntamento più atteso della stagione crossistica: il Motocross delle Nazioni. Dopo le edizioni del 1987, del 2007 e del 2010, per la quarta volta il Trofeo si svolgerà negli Stati Uniti, dove il Presidente FMI Giovanni Copioli sarà a capo della delegazione azzurra di ...

MotoCross - Tony Cairoli ha ceduto lo scettro. Ora un inverno per studiare come battere Jeffrey Herlings : Sarà un lungo inverno quello di Tony Cairoli. Il campione siciliano, infatti, si trova davanti a tanti mesi per riflettere su una stagione 2018 nella quale, letteralmente, non ha avuto alcuno scampo nei confronti del nuovo astro nascente del Motocross mondiale, l’olandese Jeffrey Herlings. Venti tappe nelle quali Cairoli ha avuto pochissime chance di opporsi allo strapotere del suo giovane rivale che, senza mezzi termini, ha dominato in ...

MotoCross - GP Imola 2018 : Jeffrey Herlings domina la qualifying race - Cairoli cade e chiude ultimo : Anche se ha già conquistato ampiamente il titolo iridato, Jeffrey Herlings (KTM) domina anche la qualifying race del Gran Premio di Imola 2018 della MXGP non lasciando scampo agli avversari. Ne fa le spese, soprattutto, Tony Cairoli, che cade nel corso della gara e chiude in ultima posizione. L’olandese ha preso il comando delle operazioni sin dai primi metri e ha concluso con un ampio margine (23.909 secondi) sul belga Clement Desalle ...

MotoCross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings campione del mondo davanti ad Antonio Cairoli dopo il GP d’Olanda : Ad un weekend dalla conclusione del Mondiale 2018 di MXGP, Jeffrey Herlings ha fatto suo il titolo Mondiale. Un risultato che era ormai solo questione di tempo visti i risultati inanellati dall’olandese in sella alla KTM. E così Herlings conquista il suo primo campionato nella classe regina, precedendo il nostro Antonio Cairoli che, quest’anno, è stato costretto ad arrendersi. Appuntamento quindi ad Imola, a fine settembre, dove si ...

MotoCross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings fa sua anche gara-2 ad Assen e festeggia il titolo iridato. Cairoli è secondo : Jeffrey Herlings vince anche gara-2 del GP d’Olanda 2018, ad Assen, penultima prova del Mondiale di MXGP. Il centauro olandese, dopo essersi laureato ufficialmente campione del mondo della classe regina del Motocross grazie al trionfo della prima manche, ha concesso il bis nella seconda, ottenendo la trentunesima vittoria stagionale (singola gara) e la quattordicesima doppietta del 2018, la settima consecutiva. Numeri spaventosi di un ...

MotoCross - GP Olanda 2018 : Jeffrey Herlings fa sua la Qualifying Race - Antonio Cairoli in piazza d’onore : Ancora e sempre Jeffrey Herlings. L’olandese conquista la Qualifying Race del GP d’Olanda 2018, penultima prova del Mondiale 2018 di MXGP. Sul tracciato di Assen il centauro della KTM ha dato un altro saggio delle sue immense qualità, dominando la scena sulla sabbia di casa e non lasciando scampo alcuno ai suoi rivali. In vista delle gare di domani, dunque, Herlings può verosimilmente prepararsi per festeggiare il suo titolo ...

MotoCross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è a un passo dal titolo. Cairoli è solo 15° : Jeffrey Herlings (KTM) è stato costretto ad un duello con Tim Gajser ma riesce comunque a conquistare anche la seconda manche del GP di Turchia 2018. L’olandese si aggiudica così la tredicesima vittoria di manche consecutiva, la 28esima di una stagione formidabile. Herlings porta il suo vantaggio in classifica iridata a +96 su un Cairoli che è incappato in una brutta manche chiusa in 15esima piazza, anche se i 100 punti ancora in palio ...

MotoCross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo : Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° ...

LIVE MotoCross - GP Turchia MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina nella prima manche davanti a Cairoli ed in gara 2 può già chiudere i conti : Il nove volte campione del mondo azzurro proverà a rimandare il più possibile un verdetto che però sembra impossibile da sovvertire, a causa di un avversario che si è dimostrato semplicemente più ...