Cristina Parodi ha corna quante lentiggini” Video | Sonia Avolio chiede scusa

“Cristina Parodi ha corna quante lentiggini”/ Video - bufera Sonia Avolio : a rischio nella giunta di Cascina? : "Cristina Parodi sei piena di corna": Cascina, l'attacco choc di Sonia Avolio, assessore della giunta leghista di Susanna Ceccardi in quota Fratelli d'Italia, dopo le accuse a Salvini. (Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Matteo Salvini commenta l'attacco di Cristina Parodi : "Dirò ai miei parlamentari di passarci sopra. Gli elettori giudicheranno" : Non si è fatta attendere la reazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini alle critiche della giornalista Cristina Parodi pronunciate a I Lunatici su Rai RadioDue ("A cosa è dovuta l'ascesa di Matteo Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza").Ecco cosa ha dichiarato il leader della Lega intervistato oggi ...

Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'Lasci la RAI - ha offeso Salvini' : La conduttrice televisiva Cristina Parodi è stata accusata dagli esponenti della Lega di aver offeso pubblicamente il vice premier Matteo Salvini. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La Parodi, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteo Salvini al governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza". Cristina Parodi, come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori ...

Cristina Parodi su Matteo Salvini : “ascesa dovuta alla paura e all’ignoranza” : Cristina Parodi commenta l’ascesa di Matteo Salvini. La replica della Lega è pesantissima: “Lasci la Rai e scenda in politica” Cristina Parodi e Matteo Salvini. Ospite de “I lunatici” su Radio 2, la giornalista e conduttrice Rai dice la sua sull’ascesa di Salvini alla guida del Governo. Parole che hanno poco dopo spinto la Lega a rispondere con alcune esternazioni davvero dure. Ecco cosa è successo. Cristina ...

Cristina Parodi - chieste le dimissioni dalla Rai : bufera dopo le offese a Matteo Salvini : Scoppia il caso in Rai per Cristina Parodi, la famosa conduttrice e giornalista che in queste ore ha rilasciato delle dichiarazioni poco carine nei confronti dell'attuale governo Lega-Movimento 5 stelle e in particolar modo contro Matteo Salvini, al punto da scatenare l'ira dei parlamentari del Carroccio i quali, dopo aver ascoltato le sue parole, ne hanno chiesto le dimissioni dalla Tv di Stato. [VIDEO] Caos in Rai dopo le dure parole di ...

Cristina Parodi - la risposta di Matteo Salvini : 'Nessuno caccia nessuno. Andiamo avanti a lavorare' : Per Cristina Parodi , in buona sostanza, il successo politico di Matteo Salvini è dovuto all'ignoranza della gente . Un pensiero, quello della conduttrice de La prima volta su Rai 1, rivelato nel ...

Cristina Parodi e la roncola leghista : Siamo all’indignazione degli indignati speciali. Oggetto: Cristina Parodi, conduttrice Rai ha confidato ai microfoni di una trasmissione di Radio 2 il suo giudizio sul successo politico della Lega. Le sue parole non sono state né eccentriche, né fuori misura, né particolarmente originali: secondo lei la Lega si è affermata grazie agli impegni mancati dei governi precedenti, al clima di paura che la crisi economica ha sviluppato, e anche a una ...

Cristina Parodi : «L’ascesa di Salvini dovuta alla paura e all’ignoranza». La Lega si infuria : «Lasci la Rai» : Cristina Parodi L’ascesa di Salvini? “È dovuta alla paura e anche all’ignoranza“. Cristina Parodi si è sbilanciata non poco ed ha fatto infuriare la Lega. Intervenendo alla trasmissione di Radio2 I lunatici, la conduttrice del servizio pubblico si è lasciata andare a considerazioni politiche riguardanti il vicepremier e Ministro degli Interni, il cui partito ha reagito bruscamente intimandole di lasciare la Rai. Chiamata ...

Cristina Parodi nei guai : a rischio La Prima Volta? : La Prima Volta: chieste le dimissioni di Cristina Parodi Cristina Parodi si trova in questo momento nel vortice delle critiche. La conduttrice de La Prima Volta, il programma del dì festivo del primo canale della Tv di Stato subito dopo la Domenica In targata Mara Venier, ha fatto propaganda politica nella trasmissione ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, scagliandosi contro Matteo Salvini. Secondo la conduttrice, l’ascesa del ...