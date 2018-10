Cristiano Malgioglio al GF Vip 3? Manovra salva ascolti

Grande Fratello Vip : Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione : Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio torna nella Casa? Che scoop! Nessuno lo ha dimenticato, adesso potremmo rivederlo. Cristiano Malgioglio tornerà L'articolo Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio torna nelle prossime puntate? Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci : polemica su Instagram : Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci su Instagram Il gossip del giorno è servito: lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci su Instagram è da non perdere! Non sappiamo se leggere con ironia il commento di Malgy alla foto dello stylist di Detto Fatto o se invece fosse serio e col dente avvelenato. Fatto sta […] L'articolo Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci: polemica su Instagram proviene da Gossip e Tv.

GF Vip : Cristiano Malgioglio dice la sua su Lory Del Santo! : Cristiano Malgioglio rivela che cosa ne pensa di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma soprattutto spiega perchè Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani. Ha ragione secondo voi? Tantissimi fans dei reality show stanno chiedendo che cosa ne pensa Cristiano Malgioglio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’artista afferma che la sua è stata unica e che in questa nuova, ci sono tantissime ...

Grande Fratello Vip : Lisa Fusco imita Cristiano Malgioglio : Cristiano Malgioglio: arriva l’imitazione di Lisa Fusco al GF Vip Il Grande Fratello Vip è soltanto alla prima settimana di trasmissione e il pubblico, nonostante sembri apprezzare questo nuovo cast scelto dalla produzione, sente ancora la mancanza dei concorrenti che hanno partecipato al programma lo scorso anno. Uno tra tutti? Cristiano Malgioglio. Anche i nuovi abitanti della casa più spiata d’Italia sembrano sentirne la ...

Si sposa! Giovanni Ciacci - è fatta. Cristiano Malgioglio testimone. Chi è il fidanzato di Giò Giò : Giovanni Ciacci e il fidanzato Damiano Allotta sembrerebbero intenzionati a compiere il grande passo: lo stylist di Detto Fatto, infatti, potrebbe presto sposarsi con il nuovo compagno. Lo scorso giugno il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti a Milano, che ritraggono Giovanni Ciacci in compagnia di Damiano Allotta. Baci appassionati e carezze inequivocabili con quello che è stato il fidanzato di Stefano Gabbana. Poco tempo fa, in una ...

Cristiano Malgioglio/ Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? "Non dovrebbe andare" : Il noto paroliere Cristiano Malgioglio è sempre più alla ribalta dopo il successo al Grande Fratello Vip 2: dove lo vedremo con l'inizio della nuova stagione televisiva italiana?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Cristiano Malgioglio su Lory Del Santo al GF : ‘Lì non si dimentica - si sta soli e segregati con l’angoscia’ : Più che un uomo, un mito: reduce da un’estate da superstar in cui ha fatto impazzire persino Paris Hilton, Cristiano Malgioglio (QUI tutto quel che bisogna sapere su di lui) è pronto a una nuova avventura televisiva, la partecipazione al nuovo programma di Piero Chiambretti La repubblica delle donne. Dopo il suo strepitoso successo al Grande Fratello VIP 2017 di cui è stato praticamente un vincitore morale, il paroliere siciliano ha ...

Cristiano Malgioglio : "Lory Del Santo non dovrebbe partecipare al Grande Fratello Vip" : "Lory Del Santo non dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip". Ne è convinto Cristiano Malgioglio, che intervistato dal settimanale Chi, si è detto nettamente contrario alla possibilità che la showgirl partecipi al reality di Canale 5 dopo il grave lutto del figlio. Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini. In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha ...

Cristiano Malgioglio il GF Vip mi ha regalato una seconda giovinezza : In un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” racconta:”Io, Mara Venier & co siamo una generazione (diciamo) 6.0. Siamo il lato forte di una certa età: abbiamo sofferto e vissuto. E raccontiamo quello che abbiamo attraversato”. E sul Gf Vip dice: “Sì, è una vetrina immensa, a me ha regalato una seconda giovinezza, ma non è facile”. In particolare Malgioglio lo dice pensando a un eventuale ingresso nella Casa di ...

GfVip - tutti rivogliono Cristiano Malgioglio nella casa : il noto cantante reagisce così : Cristiano Malgioglio sembra aver lasciato il segno nel pubblico del GfVip . Poche ore dopo l'inizio della nuova edizione del reality, i fan dell'eccentrico cantante ne reclamano il rientro nella casa ...