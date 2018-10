Così Fazio ammicca ai gialloverdi mentre Draghi li bacchetta

“Luciana!”. Littizzetto - clamorosa gaffe su Fabio Fazio a Che tempo che fa : mai umiliato Così. Lui resta senza parole : Luciana Littizzetto continua a dare spettacolo a Che tempo che fa. In questa stagione l’obiettivo primario sembra quello di trovare un marito alla spalla di Fabio Fazio: la comica torinese, infatti, ha un suo spazio dedicato sul programma di RaiUno per poter raccogliere le ‘candidature’ dei suoi spasimanti. Anche in questa stagione di Che tempo che fa, in onda ogni domenica su RaiUno, Luciana Littizzetto sa come far parlare di ...

MotoGp – Dovizioso tra difficoltà e soddisfazione - l’analisi di Andrea in Thailandia : “Iannone? Fa Così a priori” : L’analisi di Andrea Dovizioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati Un’importante prima fila per Andrea Dovizioso a Buriram: il ducatista ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Marquez e Rossi, le qualifiche del Gp della Thailandia. Una prima fila soddisfacente per il forlviese della Rossa, che domani correrà in pista senza il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, ...

Di Francesco : 'Roma - reazione da uomini. Così arriveranno soddisfazioni' : ROMA - ' Oggi c'è stata una reazione da uomini, ho visto occhi diversi. Giocando Così ci possiamo togliere soddisfazioni '. È un Di Francesco soddisfatto quello che commenta la vittoria nel derby che ...