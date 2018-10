Cosa c’è stasera in tv : Un film su una storia vera del giornalismo americano, le repliche di X Factor e Ilaria Cucchi da Zoro The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

In Private Eyes 2 c’è qualCosa che scotta per Shade e Everett : anticipazioni 11 e 18 ottobre : Triplice appuntamento con Private Eyes 2 e l'amato Brandon di Beverly Hills 90210 che nella serie in onda su Rai4 si presta ad indagini cruente ma, allo stesso tempo, pungenti e divertenti. L'appuntamento con la serie è previsto per oggi, 11 ottobre, con ben tre episodi dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana. In particolare, ad andare in onda saranno gli episodi 3, 4 e 5 dal titolo, rispettivamente, "A rapporto dalla preside", "Fashion ...

Cosa c’è stasera in TV : Pochi film e già visti diverse volte, due talk show politici e X Factor, per chi ha Sky The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Qualche commedia romantica, l'amichevole dell'Italia e le repliche di Masterchef, fra le altre cose The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Giovanni Floris e Bianca Berlinguer, un film di Claudio Amendola e uno con Denzel Washington, il film catastrofico sulla fine del mondo e la fine di Temptation Island Vip The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Tutte le bugie di Young Signorino - l’ex manager lo smaschera : “il figlio - Satana ed il coma - ecco Cosa c’è di vero” : Young Signorino sbugiardato dal suo ex manager, il trapper più eccentrico del panorama musicale italiano finirà nell’oblio? Young Signorino, dopo il successo di ‘Mmh ha ha ha‘, ha fatto parlare di sé non per altre hit canore, ma per i suoi forfait ai concerti e i suoi colpi di testa. Tra le notizie sul suo conto, proprio qualche giorno fa, si è appreso del matrimonio con Jessica Loren (VEDI QUI) e della smentita da parte ...

Che Cosa c’è dietro le proposte per dare più potere al popolo : Nel disinteresse dei media, che inseguono chi la spara più grossa, il ministro delle Riforme Riccardo Fraccaro ha presentato tre proposte per fare dell’Italia un laboratorio mondiale di democrazia diretta. La prima idea consiste nel dimezzare il numero dei parlamentari; la seconda nell’introdurre i referendum propositivi; la terza nel cancellare il...

Cosa c’è stasera in tv : Un film su Terminator, Bersani contro Le Pen, il Grande Fratello e poi Presa Diretta e Quarta Repubblica The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : "Che tempo che fa", con Samantha Cristoforetti e Roberto Burioni, "Le Iene" e un film con un gran cast The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : Alberto Angela che parla di Cleopatra, una nuova serie con Antonio Albanese, e il primo film di Rovazzi (se avete Sky) The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’entra lo spread con i mutui? : Perché quando sale il primo c'è il rischio che salgano anche gli interessi dei secondi, e perché per il momento possiamo restare (abbastanza) tranquilli The post Cosa c’entra lo spread con i mutui? appeared first on Il Post.

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : Cosa c’è dietro al reddito di cittadinanza e la vera storia di Lucano : È vero che il reddito di cittadinanza sarà una pacchia per tutti i fannulloni che se ne stanno tutto il giorno sdraiati sul divano o per tutti i furbacchioni che fanno il lavoro nero? È vero che Mimmo Lucano, sindaco di Riace, è vittima di un regime salviniano perché è stato arrestato oppure ancora è vero che Mimmo Lucano, siccome è stato arrestato, è un poco di buono e un disonesto? Questa settimana Marco Travaglio su Loft smonta ...

Il coding è una parte dell’informatica - Cosa c’è di non chiaro? : Il mio precedente articolo, coding o informatica, questo è il problema, ha suscitato un certo dibattito sui social. Sono stato infatti “rimproverato” di voler mettere il coding contro l’informatica. In realtà non solo non è quanto ho scritto, ma non è neanche la mia intenzione. Ho voluto solo chiarire il rapporto tra coding e informatica. Il coding è certamente parte dell’informatica, ma parlare di insegnamento del coding come la soluzione ...

Cosa c’è stasera in TV : "La tenerezza", Propaganda Live, e Tale e quale Show, tra le altre cose The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.