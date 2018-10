Corteo studenti | Boldrini | ' Violenza va condannata | ma Salvini non dia lezioni di

Corteo studenti - Di Maio : “I manichini bruciati? Spero che denuncia vilipendio venga archiviata. È un reato medievale” : L’augurio è che la denuncia per vilipendio finisca nel nulla, perché è un “reato di epoca medievale” e la repressione “non porta mai nulla di buono”. L’invito, invece, è al confronto per “scrivere insieme una nuova storia”. Luigi Di Maio assicura agli studenti scesi in piazza oggi che le porte del governo “sono spalancate” e ‘difende’ le ragazze di 17 e 18 anni, attiviste ...

Migliaia di studenti in Corteo in tutta Italia. Slogan contro il governo | : Da Nord a Sud la mobilitazione dei ragazzi e della ragazze. La protesta: «Il ministro Bussetti si rifiuta di incontrare le nostre delegazioni»

Scuola - 70mila studenti in Corteo in tutta Italia : “Ignorati dal governo”. A Torino bruciati i pupazzi di Salvini e Di Maio : Oltre 70mila studenti hanno sfilato in corteo dal Nord al Sud d’Italia per rivendicare il diritto allo studio, con lo slogan “Diamo una scossa al Paese”. Per i sindacati studenteschi, la manovra annunciata dal governo ignora i problemi della Scuola: la finanziaria “non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio né per la qualità della formazione o della ricerca“, dice Giacomo Cossu, coordinatore ...

Torino - Corteo degli studenti : bruciano i manichini di Salvini e Di Maio : manichini raffiguranti i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono stati bruciati dagli studenti che manifestano a Torino scandendo slogan contro il governo. La mobilitazione studentesca è stata ...

Migliaia di studenti in Corteo in cinquanta in città per il diritto allo studio. Slogan contro il governo : È in corso in cinquanta città italiane il primo sciopero generale della scuola indetto dagli studenti. A proclamarlo è stato proclamato dall’Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della scuola. «In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambi...

Milano - Corteo contro Salvini : studenti in piazza : Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Rete studenti e al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 da piazza Cairoli a Milano per protestare contro Salvini [VIDEO]e il suo governo d'infamia. I ragazzi si sono mobilitati contro il progetto di Scuole sicure ma anche contro la politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degli studenti che ieri ...