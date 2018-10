Conte | sul caso Cucchi ' chi ha sbagliato dovrà pagare'

Conte si dice 'fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra : Bologna, 13 ott., askanews, - 'Sono fiducioso' su un possibile accordo sulla manovra economica che il governo si appresta a presentare. Ma 'dobbiamo ancora confrontarci con i nostri interlocutori ...

Spelgatti e Aggravi a Roma per un confronto sul Contenzioso finanziario - AostaOggi.IT : Spelgatti e Aggravi, accompagnati dai dirigenti regionali, hanno incontrato il vice ministro dell'economia, Massimo Garavaglia, e i tecnici della Ragioneria di Stato per discutere del contenzioso ...

Chiusa l'inchiesta sul Crer : indagato l'ex presidente Baccega Aosta - Il reato Contestato è l'indebita percezione di erogazioni a danno ... : Chiuse dalla Procura della Repubblica le indagini preliminari nei confronti dell'ex presidente del Circolo Ricreativo Ente Regione " Enti Locali, Enzo Baccega . Al già responsabile dell'associazione, ...

Il premier Conte chiama a raccolta i capi delle aziende statali : sul tavolo un piano di investimenti da 20 mld di euro in 5 anni : Il premier ha convocato un vertice con i capi delle aziende a partecipazione statale per coinvolgerle nel piano di investimenti previsto dalla manovra. Un'operazione che dovrà essere coordinata da ...

Il governo da Mattarella. Conte rassicura sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Ufficio parlamentare di Bilancio boccia il Def : «Stime sul Pil troppo ottimistiche». Vertice tra Conte - vicepremier e Tria : L'Ufficio parlamentare di Bilancio non valida le previsioni macroeconomiche 2019 Contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che «i significativi e diffusi...

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : Ogni snodo cruciale, ogni scelta controversa spiegata dalla cronaca viene commentata dall'analisi di Francesco Clementi, costituzionalista e docente di Diritto pubblico comparato all'università di ...

Il Pd presenta un’interrogazione sul concorso universitario di Conte : “Venga a chiarire in Aula” : Il Partito Democratico ha presentato in Senato un'interrogazione parlamentare urgente dedicata al presunto conflitto di interessi grazie al quale il premier Conte avrebbe vinto una cattedra universitaria nel 2002: ""Il concorso in cui Conte è diventato professore ordinario nel 2002 potrebbe essere viziato da una grave incompatibilità. Nella commissione che lo ha giudicato c'era il professor Guido Alpa? Alpa non era definito nello stesso CV ...