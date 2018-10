Conte | ' Lunedì approviamo la legge di Bilancio' Salvini frena

Manovra : Conte - lunedì riunione di maggioranza. Via a confronto con Ue : "Noi lunedì pomeriggio abbiamo il consiglio dei ministri dove porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per ...

Manovra - Conte : governo si riunirà prima del Cdm di lunedì : Bologna, 13 ott., askanews, - prima del Consiglio dei Ministri convocato lunedì alle 18 per discutere gli ultimi dettagli della Manovra economica, ci sarà 'sicuramente' un incontro con i ministri del ...

Salvini : dl sicurezza-migranti in cdm lunedì - con Conte e Di Maio : Roma, 20 set., askanews, - 'Penso alla manovra e ai Dl sicurezza e immigrazione, che vanno in cdm lunedi. Fare il consiglio dei ministri senza premier e vicepremier sembrava che me li votassi da solo'.

Mancano Conte e Di Maio - il consiglio dei ministri slitta a lunedì : Il consiglio dei ministri si terrà lunedì. slittano così i decreti sicurezza e immigrazione. La scelta, spiegano dal Viminale, si è resa necessaria per la Contemporanea assenza del premier Conte e del ...

Mancano Conte e Di Maio - il consiglio dei ministri slitta a lunedì : Il consiglio dei ministri si terrà lunedì. slittano così i decreti sicurezza e immigrazione. La scelta, spiegano dal Viminale, si è resa necessaria per la Contemporanea assenza del premier Conte e del ...

Conte concorre per una cattedra universitaria. Lunedì sosterrà la prova di inglese : ROMA. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che concorre per una prestigiosa cattedra universitaria: quella di diritto privato alla Sapienza di Roma. La domanda di partecipazione risale all'...

Il premier Conte al concorso per una cattedra universitaria Lunedì ha la prova d’inglese : Secondo indiscrezioni di Politico.eu il presidente del Consiglio dovrebbe sostenere la prova di inglese legale, per la cattedra di Diritto Privato che fu del suo mentore, Guido Alpa. La domanda inoltrata a febbraio, prima di assumere l'incarico. Ma la legge lo vieta

Il premier Conte a concorso : lunedì esame per una cattedra alla Sapienza : Chissà che non diventi il primo banco di prova per l'ex inviato delle Iene, Dino Giarrusso, chiamato dal sottosegretario all'Istruzione M5s, Lorenzo Fioramonti, a dirigere l'osservatorio sui concorsi ...