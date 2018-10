Concessione | la revoca adesso rischia

La Proposta - Concessione revocata Chi ha vinto il bando non ci sta : Il loro progetto? Portarci la pizza verace napoletana ma anche cultura, sport e divertimento per grandi e piccoli. Dopo i lavori di adeguamento e di sistemazione del verde, iniziati a giugno, e l'...

A che punto è la revoca della Concessione di Autostrade? Il trilemma di Toninelli : Roma . Che fine ha fatto la "caducazione" della concessione di Autostrade per l'Italia? Recentemente il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha pubblicato su Instagram una foto dal salone ...

Post di Toninelli su 'revoca Concessione al barbiere'. È polemica | : Il ministro dei Trasporti, dopo le polemiche per la foto sorridente con in mano il plastico del ponte Morandi, finisce ancora nel mirino per un Post sui social. Poi cambia la frase, si scusa ma ...

Sondaggi - gli italiani stanno col governo : vogliono la revoca della Concessione ad Autostrade : Gli italiani stanno con il governo e sostengono la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: il 53% vuole la revoca, il 42% chiede una modifica della concessione. La Lega resta saldamente il partito con più consensi, davanti al MoVimento 5 Stelle. Alta l'approvazione per il lavoro dell'esecutivo.Continua a leggere

Genova - slitta la revoca della Concessione ad Autostrade : Ora c’è anche l’annuncio ufficiale: l’operazione piazza pulita decisa dal governo sulla vicenda Autostrade va avanti con due distinti decreti ma in due tempi tra loro molto sfalsati. E in questa scansione potrebbe celarsi la sorpresa: il ripensamento del governo sull’ipotesi di revocare unilateralmente tutte le concessioni ad Autostrade. Il primo t...

Perché la revoca della Concessione ai Benetton è un incubo per il governo : Roma. La strategia del ministro Danilo Toninelli per la ricostruzione del ponte Morandi ricorda quella di Donald Trump con il muro al confine: "Costruiremo il muro e lo pagherà il Messico". I ...

REVOCA Concessione AUTOSTRADE/ L'ultima balla sulla fuga degli investitori stranieri : Da qualche settimana si sta consolidando sui giornali una previsione borsistica venduta come certa senza che si capisca come e perché. Ce ne parla PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:03:00 GMT)REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco come farla senza costi per lo Stato, di U. ArrigoAUTOSTRADE/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci?, di P. Annoni

REVOCA Concessione AUTOSTRADE/ Ecco come farla senza costi per lo Stato : Si parla molto della possibilità che lo Stato tolga la CONCESSIONE ad AUTOSTRADE per l’Italia. senza però dire completamente la verità su alcune questioni, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 06:03:00 GMT)AUTOSTRADE/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci?, di P. AnnoniAUTOSTRADE/ Tre buone ragioni per commissariare l'azienda di Benetton, di S. Luciano

Autostrade - Castellucci : revoca Concessione? A10 non scorporabile dal resto della rete : Un'eventuale revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per il crollo del ponte Morandi a Genova dovrà riguardare tutta la rete in concessione, non solo la A10 ligure: lo ha precisato l'Ad di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, in un'intervista a La Stampa. "La A10 è tutt'uno con la concessione nazionale. Non è previsto nessuno scenario di separazione dal resto della ...

