Con l'intelligenza artificiale le opere di Leonardo a portata di bimbi [FOTO]

Salute - diabete : i danni agli occhi si scoprono Con l’intelligenza artificiale : Una pandemia globale. Così l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce il diabete, mutuando un termine solitamente utilizzato per la maxi diffusione delle malattie infettive. Perché la ‘malattia del sangue dolce’ corre veloce come un virus e oggi sul pianeta vivono già 422 milioni diabetici; 3,2 milioni in Italia secondo l’Istat, pari al 5,5% della popolazione (con punte del 20,3% tra gli over ...

La strana prova dell’intelligenza artificiale alle prese Con la curiosità : Alcuni ricercatori che si occupano di intelligenza artificiale stanno provando a iniettare negli algoritmi una categoria squisitamente umana: quella della curiosità. In modo che l’intelligenza artificiale possa imparare anche da sola. Cioè senza che gli scienziati debbano fornire in pasto enormi moli di dati come informazioni di partenza. Come noto, infatti, sia i sistemi utilizzati per le traduzioni che quelli per suggerire i tag nelle ...

Alex Braga torna Con l’intelligenza artificiale musicale al Wired Next Fest : Al Wired Next Fest di Firenze sono tanti gli appuntamenti dedicati alla musica. Fra questi, però, ce n’è uno particolarmente innovativo che vede protagonista l’artista contemporaneo Alex Braga. Dopo aver portato il suo progetto di Artificial Musical Intelligence (A-Mint) alla scorsa edizione del nostro Festival, suonando nella location suggestiva del Planetario di Milano, questa volta la sperimentazione avverrà all’interno di ...

L’intelligenza artificiale di Google Contro gli abusi su minori : (Foto: Chesnot/Getty Images) I giganti del web hanno a cuore la delicata questione degli abusi sessuali sui minori, compito ingrato svolto da moderatori umani che si affannano a riconoscere, individuare e rimuovere contenuti illeciti. Google ha annunciato di essere in procinto di rilasciare un software gratuito che sfrutta L’intelligenza artificiale (Ia) per aiutare gli addetti e sollevarli, almeno in parte, dall’esperienza poco gratificante di ...