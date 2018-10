Con la Lira? Meglio Ecco quei temi in classe della maestra anti-Euro

Roma - i temi anti-euro dei bambini di quinta elementare : 'Con la lira si stava meglio' : Nessuno tra politica e polizia ha controllato l'aumento dei prezzi delle merci. La vita in Italia è diventata così più difficile . Quando c'erano le lire si poteva risparmiare un po' di soldi. Nel ...

I temi anti euro dei bimbi delle elementari : «Con la lira si viveva meglio». E la maestra li posta su Twitter : Non è questa la sede per analizzare e spiegare le cause di quanto è successo negli ultimi 17 anni all'economia italiana, né a quali rischi andremmo incontro in caso di uscita dall'euro o di ritorno ...

Boeri : 'Con quota 100 il debito salirà di 100 mld'. Salvini furioso : 'Si dimetta' : Dal presidente dell'Inps arriva un durissimo attacco ai piani del governo. 'L'incremento del debito pensionistico graverà sulle generazioni future'. Inoltre 'Con il taglio alle 'pensioni d'oro' il ...

Golpe finanziario - la Germania sa già tutto : 'Con Salvini e Di Maio l'Italia passerà dall'euro alla lira' : La Germania pensa sempre all'Italia e oggi, il quotidiano conservatore Die Welt pubblica un editoriale interamente dedicato al nostro paese. 'Gara finale in Italia' è questo il titolo dell'articolo ...

Borghi sogna la lira : spread su E Conte lo mette all'angolo : Ed è un'analisi che solleva dubbi sulla sostenibilità a lungo termine del nostro debito proprio a causa della programmata politica in deficit spending. Aumentare il disavanzo significa anche erodere ...

Verona - l'ex vice di Tosi si pente dopo la Condanna per Concussione : salirà in cattedra : Vito Giacino , ex vicesindaco di Verona durante l'amministrazione Tosi e avvocato di 46 anni, era stato condannato a cinque anni di carcere insieme alla moglie Alessandra Lodi per concussione . Si era ...

Carlo Petrini : “L’università del futuro è la cascina e i Contadini saliranno in cattedra” : Il contadino sale in cattedra, ma la cattedra è la vigna, la cascina, la fattoria. Si chiama Università diffusa ed è l’idea con cui Carlo Petrini apre la terza fase della vita di Slow Food. La prima ha coinciso con la nascita - nel 1986 - e la crescita dell’associazione, la seconda con l’avvento di Terra Madre e l’apertura dell’Università del gusto...

Crisi Turchia - come investire nel paese di Erdogan Con la lira sulle montagne russe : I gestori tracciano una mappa per aiutare i risparmiatori a capire come muoversi in questa fase turbolenta del mercato di Istanbul dopo la decisione della banca centrale di alzare i tassi d’interesse...

"Silvio BerlusConi colpito da ictus" : Forza Italia - "fake news"/ Licia Ronzulli : "lui ci seppellirà tutti" : 'Silvio Berlusconi colpito da ictus e ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano': Licia Ronzulli e Forza Italia smentisce 'è una fake news'.

Lira turca - come investire in un Contesto di rischio e volatilità : Ma come comportarsi in questo scenario? In primo luogo, rammentiamo come sia passato solo un mese da quando una sorta di isterismo collettivo ha circondato l'economia turca determinando un peso ...

Inflazione ancora in rialzo in Turchia. La Lira Continua a sprofondare : Si fa sempre più drammatica la situazione della Turchia. Questa mattina il Türkiye statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara) ha reso noto che l'Inflazione è andata in salita per il quinto mese consecutivo (dopo aver vissuto un breve rallentamento nei 4 mesi precedenti). L'indice dei prezzi al consumo ad agosto ha segnato una crescita del 17,90% annuo (superiore al 17,60% del consensus di Bloomberg) contro il 15,85% ...

Ribassi del Peso argentino e della lira turca colpisCono i mercati emergenti : Mercoledì il Fmi aveva dichiarato che l'economia argentina è 'probabilmente' si contrarrà nel 2018. Anche la lira turca ha ceduto quasi 3%, nel quarto giorno di calo consecutivo. L'indice MSCI ...

Ritorno alla Lira : Vantaggi e svantaggi per l'eConomia italiana. : In Italia si dibatte sul fatto che il Ritorno alla Lira possa essere un'ancora di salvezza facendoci tornare ad avere un'economia florida basata sull'industria e sulla produzione manifatturiera. Ma ...