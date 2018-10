Con Google Assistant sarà possibile regolare le tende motorizzate e fare shopping senza

NasCondere Il Notch Su Google Pixel 3 XL : Ecco la guida per Nascondere il Notch (la tacca) sui nuovi Google Pixel 3 XL. Come accedere al menù nascosto per disattivare il Notch su Google Pixel 3 XL Notch su Pixel 3 XL: eliminarlo è possibile. Ecco come Qualche giorno fa, come hai sicuramente visto nei nostri precedenti articoli, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Google […]

Google Foto si aggiorna Con la funzione Live Albums : Arrivano i primi feedback che Google Foto si sta aggiornato lato server a Livello internazionale aggiungendo la nuova funzionalità Live Albums: i dettagliBuone notizie per tutti gli utenti android che usano costantemente l’applicazione Google Foto: il colosso americano ha infatti iniziato a rilasciare una nuova funzionalità.Google Foto si aggiorna con la nuova funzione Live Albums: ecco cosa faQuesta funzionalità chiamata Live Albums ...

La moglie lo tradisce - lui la scopre Con Google Maps : Mentre esplorava le vie più romantiche della sua città con Street View, un uomo ha notato una coppia su una panchina in...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover Con AR in Giappone : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL arriveranno anche in Giappone insieme ad una serie di cover disegnate da artisti locali e dotate di particolari esperienze AR. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno nove cover con AR in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Disponibile il porting di Google Fotocamera 6.1 Con Google Lens e Motion : Sono già disponibili almeno un paio di porting di Google Fotocamera, che permettono di provare su numerosi telefoni alcune delle novità annunciate da Big G. L'articolo Disponibile il porting di Google Fotocamera 6.1 con Google Lens e Motion proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono prodotti da FoxConn : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non sono prodotti né da HTC né da LG: per la loro realizzazione Google si è affidata unicamente a Foxconn. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono prodotti da Foxconn proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL garantito il supporto fino a ottobre 2021 Con Android S : I nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL avranno un supporto software di aggiornamenti al sistema operativo fino a ottobre 2021 con l’arrivo di Android S.Come molti di voi sanno già due giorni fa sono stati presentati i due nuovi smartphone top di gamma di Google, il Pixel 3 XL e il Pixel 3.Si tratta ovviamente di una soluzione destinata solamente agli utenti più esigenti considerato l’hardware utilizzato ma ...

Google Maps e privacy : nelle immagini riConosce la moglie Con l’amante : Un’altra bufera si sta abbattendo su Google e le questioni legate alla privacy, questa volta è convolto il prodotto della grande azienda Google Maps, lo strumento di navigazione intelligente che mostra anche le immagini riprese dai luoghi per una guida in stile realtà aumentata.L’incidente che ha messo a rischio la privacy di più persone è accaduto in Perù, un uomo, di cui è stato omesso il nome, mentre utilizzava il navigatore per ...

Vede la moglie su Google Maps Con l'amante e chiede il divorzio : Un uomo peruviano ha divorziato dopo aver scoperto su Google Maps che la moglie lo tradiva: lo riporta il tabloid britannico Daily Mail, che pubblica le immagini di lei con un altro seduta su una panchina di Lima. Le immagini erano state scattate dagli obiettivi a 360 gradi di Google nel 2013.Il marito della donna stava guardando l'applicazione di Google per Vedere come raggiungere un ponte nel più breve tempo possibile quando ha notato ...

Google Home 2.6 aggiunge Controllo intelligente - tema materiale - preparazione del benessere digitale e rivela il nome in codice di Google Home Hub : Google Home 2.6 è in roll out con un tema Material rinnovato che sfrutta la barra in basso, mentre il teardown dell'apk rivela che Google è al lavoro sul benessere digitale e il supporto per Google Home Hub. Fra le linee di codice trapelano anche il nome in codice di Google Home Hub, che sarebbe "Estelle", e l'equalizzatore ambientale che Google ha annunciato ieri per adattare lo schermo alla luminosità di una stanza. L'articolo Google Home 2.6 ...

Google Play torna Con circa 60 applicazioni sContate e gratuite! : Ultimamente Google Play Store si sente molto generoso, anche oggi premia i suoi utenti con tante applicazioni gratis e molte altre scontatissime, si tratta di ben 60 Apps pronte da installare sui dispositivi Android.La lista è lunghissima, come sempre vi ricordiamo che si tratta di offerte del Google Play Store a tempo limitato, dunque è bene affrettarsi prima che i prezzi vengano riportati allo stato normale e che le applicazioni gratuite ...

Siamo ancora in tempo per fermare il dominio inContrastato di Facebook e Google? : ... in sintesi, è che le autorità antitrust possono operare sulla base di leggi e principi prevalentemente di natura commerciale, mentre i pericoli rappresentati dall'assenza di concorrenza nel mondo ...

Google offre uno sConto sui pacchetti di prodotti per la casa intelligente negli USA : Dopo lo Smart TV Kit con Google Home Mini e Google Chromecast trapelato la scorsa settimana, Google offre altri bundle sul suo store ufficiale dedicati agli utenti che intendono collegare i dispositivi di casa in modo intelligente. I pacchetti di prodotti sono meno costosi rispetto all'acquisto separato dei singoli articoli, con sconti che arrivano fino a 100 dollari. L'articolo Google offre uno sconto sui pacchetti di prodotti per la casa ...