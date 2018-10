Compleanno finisce in tragedia | la moglie lo tradisce con il consuocero | rissa al

La scalata per festeggiare il Compleanno finisce in tragedia : morti due fratelli e la fidanzata : Avevano iniziato la scalata di un versante del Monte Bianco per festeggiare il compleanno di Luca, 31 anni. Insieme a lui, suo fratello e la sua fidanzata. I tre erano dispersi da giorni: ieri il ritrovamento del cadavere del 31enne. Per gli altri due ragazzi non c'è alcuna speranza: i loro corpi sono stati individuati ma non ancora recuperati.Continua a leggere