Como | era accusata di traffico internazionale di droga | arrestata

La Puglia “federalista” di Emiliano - convitato sComodo per Pd e Lega : Roma. Gli altri (cioè il Pd) dicono A; lui, che pure è del Pd, dice B. Gli altri criticano, lui loda (e viceversa). E questo è niente: Michele Emiliano, presidente della regione Puglia (in carica, ma ha già detto che si ricandiderà nel 2020), uomo in teoria di partito e in pratica un po’ meno, da un