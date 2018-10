Come dare le dimissioni con diplomazia

Come inchiodare l’immobilismo populista : C’è un’occasione grande Come una casa per provare a mettere in campo un’alternativa allegra, tosta e concreta al partito unico dello sfascio. Quell’occasione non coincide con la discesa in campo di una nuova leadership politica, ma coincide con un appuntamento che merita di essere cerchiato di rosso

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - Come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - Come li gela al Cole : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Savona : “Con vincoli Ue è Come andare contro un iceberg. Manovra? Abbiamo superato la prova dei mercati” : “I vincoli Ue? E’ come se una nave che sa di andare contro un iceberg continuasse comunque ad azionare il pilota automatico”. La Manovra? “I mercati si sono comportati moderatamente, la prova dei mercati l’Abbiamo superata”. Il ministro agli Affari europei Paolo Savona ha risposto alle domande dei giornalisti alla sede della stampa estera. Nonostante l’iceberg, quindi ha dichiarato: “In un sistema ...

Roberto Burioni smonta le bufale sui vaccini a Che tempo che fa : “Immunizzarsi atto di responsabilità - Come non guidare ubriachi” : Il professore Roberto Burioni, ospite a Che tempo che Fa di Fabio Fazio, su Rai 1, non ha dubbi sul perché dell’obbligo delle vaccinazioni: “Perché vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, ma un gesto di responsabilità sociale, come non guidare ubriachi. Serve a proteggere coloro che non possono essere vaccinati e rischiano come i bambini troppo piccoli o quei 10mila bambini che stanno guarendo da un tumore”. Nel corso della puntata, ...

Che tempo che fa - la lezione di Roberto Burioni : 'Come guidare ubriachi' - massacrati grillini e NoVax : A Che tempo che fa , ospite in studio da Fabio Fazio nella domenica sera di Rai 1, c'era il virologo Roberto Burioni . Presenza attesissima, la sua. Per diverse ragioni. La prima: in tv ci va ...

‘Domenica in’ : ecco Come mai Mara Venier domani potrebbe NON andare in onda… : La puntata di Domenica In di domani domenica 7 ottobre 2018 potrebbe non andare in onda. Il motivo di L'articolo ‘Domenica in’: ecco come mai Mara Venier domani potrebbe NON andare in onda… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Come donna vorrei dare la vita e trasformarla : Che bello! Tutto questo mi porta a gridare a gran voce che siamo chiamati a portare Gesù al mondo e specialmente ai giovani. Ed io, Come giovane ragazza, sento che la testimonianza di altre donne, ...

Alberto Angela/ “Ulisse” il sabato sera? “È stato un po' Come andare sulla luna” : Alberto Angela, da ormai 18 anni è protagonista con "Ulisse - Il piacere della ricerca" ma la sua emozione ogni anno è la stessa per un programma che ha raccolto solo consensi.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Quota 100 - 300mila lavoratori potranno andare in pensione a 62 anni : ecco Come : La manovra per l'anno 2019 pesa 21,5 miliardi di euro, di cui 17 spalmati tra revisione della legge Fornero e reddito e pensioni di cittadinanza. Per la riforma pensionistica sono previsti circa 7 miliardi di euro, mentre per il reddito e le pensioni di cittadinanza da 780 euro al mese sono stati stanziati 9 miliardi di euro, più un altro per la riforma dei centri per l'impiego.Continua a leggere

Come usare Whatsapp Web per mandare messaggi da computer : L'applicazione dedicata alla messaggistica istantanea Whatsapp è attualmente la più scaricata al mondo. Sono infatti oltre un miliardo gli utenti collegati alla piattaforma per chattare. È inoltre ...

Come arredare il bagno - consigli utili : arredare il bagno può non essere semplice, se non si hanno le idee chiare. Proprio per questo motivo, esistono tanti

Piero Marrazzo : "Come ho fatto a rialzarmi? Ho solamente provato ad andare avanti" : "Una delle cose che ho sempre letto, è che la forza di un uomo non si esprime nel non cadere ma si esprime nel sapersi rialzare. Detto questo ci sono state donne e uomini che hanno sofferto molto più di me, il mio episodio si mette in fila dietro altri ben più gravi di altre persone, voglio ricordare quelli. Io ho solamente provato ad andare avanti". A dirlo è Piero Marrazzo, ricordando ai microfoni de "I Lunatici" su ...

Diretta streaming Juventus-Napoli del 29 settembre : Come guardare da TV - PC e smartphone : Non vi perdereste la Diretta streaming Juventus-Napoli di oggi 29 settembre per niente al mondo? Non possiamo che essere d'accordo con voi. Per parlare già di svolta al campionato è presto, ma la partita del tardo pomeriggio potrà senz'altro dirci di più sul binario che entrambe le compagini andranno ad imboccare. Partiamo subito col dire che la trasmissione TV del big match spetta a Sky, e che quindi solo gli abbonati potranno seguire ...