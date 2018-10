Collisione navi in Corsica : aperta inchiesta per disastro ambientale - : Le accuse ipotizzate dal pm sono quelle di inquinamento e disastro ambientale per la Collisione di domenica tra un mercantile e un traghetto tunisino a nord dell'isola, con una grande fuoriuscita di ...

Collisione navi in Corsica : “Macchia dinanzi le coste liguri” [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Collisione navi in Corsica : aperta un’inchiesta per disastro ambientale [FOTO] : 1/19 ...

Collisione navi Corsica - il parco : “Preoccupati per le coste” : “Siamo molto vigili perché c’è la preoccupazione che ci possano essere effetti sulle coste del parco nazionale dell’Arcipelago toscano e nel Santuario dei cetacei, stiamo aspettando il risultato dei sopralluoghi di Ispra”. Lo afferma il presidente del parco Giampiero Sammuri in merito alla Collisione di due navi a nord della Corsica tra la nave tunisina Roro Ulysse e la portacontainer cipriota Cls Virginia. Il parco, ...

Collisione navi Corsica - piccole chiazze di olio combustibile al largo di Savona. Arpal : “Vanno verso Ovest” : Le chiazze di olio combustibile avvistate nel mar Ligure, al largo della costa tra l’Imperiese e il Savonese, e provocate dalla Collisione tra la portacontainer Virginia e il traghetto Ulysses avvenuta il 7 ottobre al largo della Corsica, si stanno spostando verso ovest. Si tratta di piccole macchie, di un centinaio di metri di diametro. È quanto emerge dalle ultime simulazioni effettuate da Arpal, l’Agenzia regionale per l’ambiente ligure, ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : i mercantili si sono separati - scatta il piano antinquinamento [VIDEO] : “Nella serata di ieri, intorno alle 21:20, i due mercantili coinvolti nella Collisione di domenica scorsa a Nord della Corsica, si sono separati autonomamente probabilmente a causa del moto ondoso“: lo rende noto la Guardia Costiera. “A seguito di questo accadimento, intorno alla M/N Virginia sono state stese panne assorbenti. Impegnato nell’area per le operazioni di contenimento anche un rimorchiatore Castalia. sono in corso ...

Collisione tra navi nel Mediterraneo : la chiazza oleosa di carburante è visibile dallo spazio [FOTO] : L’8 ottobre 2018 alle 07:28 (05:28 GMT), la missione Sentinel-1 del programma europeo Copernicus ha acquisito le prime immagini della fuoriuscita di carburante a seguito della Collisione tra due navi avvenuta il giorno precedente nel Mar Mediterraneo, a nord dell’isola francese della Corsica. Questa prima immagine mostra che la chiazza oleosa era lunga circa 20 km. Alle 19:21 della stessa sera, tuttavia, le immagini rivelano che la ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : condizioni meteomarine in peggioramento - la macchia di carburante al momento non interessa le acque italiane [GALLERY] : 1/18 ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : sul Santuario dei Cetacei “incombe una catastrofe ecologica” : “Ci domandiamo quali provvedimenti si stiano attuando a causa della catastrofe ecologica che incombe nell’area del Santuario dei Cetacei a ridosso dell’area marina protetta al largo delle coste liguri, a seguito dell’incidente avvenuto circa 28 km a nord ovest di Capo Corso, dove la portacontainer cipriota Cls Virginia sta riversando una marea nera di petrolio, mettendo seriamente a repentaglio l’ecosistema ...

Collisione tra navi nel Santuario dei Cetacei : ecco le immagini satellitari che “mostrano la contaminazione da idrocarburi - si estende per oltre 100 km²” : 1/6 ...

Collisione navi in Corsica - la Guardia Costiera : “La chiazza non verso l’Italia” : “Le attuali condizioni di vento e corrente lasciano presumere che la macchia di idrocarburi non dirigerà nelle prossime ore verso le acque territoriali italiane”. E’ quanto afferma la Guardia Costiera italiana che è in costante contatto con le autorita’ francesi dopo la Collisione tra due navi al largo della Corsica e ha disposto l’invio di due ufficiali al Centro di coordinamento francese a Tolone. Sotto il ...

Collisione navi in Corsica : “Conoscere se ci sono rischi per la costa Toscana” : “Un paio di giorni fa due navi si sono pericolosamente scontrate nei pressi di Capo Corso in Corsica, a ridosso del famoso Santuario dei Cetacei e ad appena un’ora di navigazione dall’isola di Capraia”. Tale Collisione “ha determinato la fuoriuscita di centinaia di tonnellate di carburante che, inevitabilmente, si sono riversate in mare, creando una naturale e potenziale situazione d’allarme per il circostante ...

Collisione tra navi al largo della Corsica - ISPRA : col maltempo maggiore rischio inquinamento : In riferimento alla Collisione avvenuta tra due navi al largo dell Corsica, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) precisa che “le imbarcazioni coinvolte nell’incidente al momento sono all’ancora su di un fondale di 50 metri ad una distanza di circa 18 miglia nautiche dall’isola di Capraia e 20,5 miglia nautiche dall’isola di Gorgona, siti di particolare rilevanza ambientale. ...

Mar Tirreno - Collisione tra due navi tra Corsica e Capraia : chiazza di petrolio lunga 20 chilometri. Le immagini : La macchia di petrolio formatasi nel mar Tirreno dopo la collisione di sabato scorso tra due navi è stata fotografata dallo spazio dal satellite Sentinel 1A. Quest’ultimo fa parte, con Sentinel-1B, della costellazione europea Copernicus, condotta da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Europea. La motonave tunisina Ulisse, che trasportava autocarri e automobili, si è scontrata con la nave portacontainer Cls Virginia, battente bandiera ...