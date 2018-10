Codice della crisi d' impresa | buona notizia la tutela di aziende e lavoratori | oltre che

Inps - il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità : “Violazione del Codice deontologico” : “Revocare prestazioni per raggiungere obiettivi economici viola il codice deontologico dei medici”. Così il ministro della Salute Giulia Grillo interviene via Twitter sul controverso incentivo che l’ente previdenziale riconoscerà da quest’anno ai medici legali anche in virtù dei periodi di malattia che riusciranno a negare e delle pensioni d’invalidità revocate. Il ministro annuncia di aver chiesto precisazioni all’Inps sul “Piano ...

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. TRE ARRESTI E NUMEROSE SANZIONI AL Codice della STRADA_ : I CARABINIERI DELLA Compagnia di Marsala, nel corso di tutto il FINE settimana, hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio con l'impiego di NUMEROSE unità e mezzi, finalizzati alla ...

Belen Rodriguez - esame della patente a Le Iene / Video - Corti e Onnis : “Conosce il Codice della strada?” : Belen Rodriguez: esame della patente a Le Iene, Video. Stefano Corti e Alessandro Onnis dalla showgirl argentina: “Conosce il codice della strada?”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Stato di necessità - quando si può infrangere il Codice della strada senza prendere multe : Pochi giorni fa su questo blog ho pubblicato un post in cui criticavo una sentenza della Cassazione (civile) relativa alla mancata applicazione dello Stato di necessità in un caso in cui un veterinario aveva violato alcune norme del codice della strada per soccorrere un animale gravemente malato. Numerosi lettori de Il Fatto Quotidiano hanno commentato questo mio scritto, esprimendo, in maggioranza un parere diverso dal mio e conforme alla ...

Veterinario infrange il Codice della strada per salvare un cane in fin di vita - merita una multa? : Sappiamo tutti che, se, per portare con urgenza un malato o un infortunato grave in ospedale, si infrange qualche articolo del codice della strada, non si è punibili per aver agito in stato di necessità. Ma questo principio vale anche se si tratta della vita non di un uomo ma di un animale? Il caso si è presentato ad Ancona, quando un medico Veterinario si è visto contestare numerose violazioni al codice della strada (semaforo rosso, velocità ...

Disturbi alimentari - "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il nuovo colore : Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Nuoro - nel periodo estivo quasi 2mila contravvenzioni al Codice della strada : L'attività proseguirà nelle prossime giornate, durante le quali sono anche in programma eventi tradizionali e spettacoli, nel capoluogo ed in provincia. F.G. L'articolo Nuoro, nel periodo estivo ...

Cellulari in auto - il Codice della strada non è cambiato : (Foto: Artur Debat/Getty Images) Di fatto si tratta della solita catena di Sant’Antonio che viene distrattamente ricondivisa migliaia di volte su WhatsApp. In questo caso, però, il ritorno della classica bufala sulle modifiche imminenti al codice della strada è (involontariamente) favorito dal dibattito politico, dato che sono davvero allo studio da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli alcuni ...

La bufala sulle nuove regole del Codice della strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola The post La bufala sulle nuove regole del Codice della strada appeared first on Il Post.

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala : da martedì 21 agosto nessun cambio Codice della strada : arriva l'ennesima truffa via WhatsApp: il messaggio che è stato inoltrato di recente da alcuni utenti riguarda una presunta entrata in vigore del nuovo codice della strada, gia' da martedì 21 agosto. Secondo tale messaggio, chiunque verra' sorpreso alla guida, anche davanti ai semafori, con lo Smartphone o con altri dispositivi, subira' il ritiro immediato della patente con una multa che va dai 180 euro ai 680 euro. Lo stesso messaggio invita ...

Scontro tra auto e motociclo sulla Tangenziale - conducente della due ruote in Codice Rosso al "Fazzi" - : Ancora un sinistro sulle strade del Salento e, questa volta, scenario dell'incidente la Tangenziale Ovest di Lecce. Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire presso ...

Imminente nuovo Codice della strada 2018? Per guida con telefono ritiro patente subito per Toninelli : Il nuovo codice della strada 2018 con pene inasprite per la guida con telefono potrà vedere finalmente la luce con la ripresa di lavori del Governo e del Parlamento dopo la pausa estiva? Il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Toninelli sembra essere fermo nel suo proposito di procedere a rivedere la normativa che, come più volte raccontato, è ferma da tempo e non più attuale. Il punto è questo: secondo i dati iSTAT nell'ultimo anno ...

Cellulare alla guida - Toninelli : "Ritiro patente immediato"/ Cosa dice oggi il Codice della strada : Smartphone alla guida, Toninelli: "possibile ritiro patente". Il ministro dei Trasporti parla di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il Cellulare al volante(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 14:38:00 GMT)