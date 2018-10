Clamorosa bomba dalla Spagna | Cristiano Ronaldo via dalla Juve prima della scadenza | ecco

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Il calciatorentusnon sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatorentus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d'Oro starebbe riflettendo su un futuro nella Major League Soccer. Il piano sarebbe quello di rimanere un'altra stagione in Italia, poi gli USA, lo aspetta l'Orlando. Pronto un biennale da 50 milioni di euro a stagione con l'opportunità di diventare in futuro anche il principale azionista del club, acquistando il 51% delle quote. Una.