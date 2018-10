Città del Capo è ancora un posto violento

Pavia non è una Città per disabili : la denuncia dell'Aila arriva in Procura : L'esposto per la "mancata eliminazione delle barrierer architettoniche nel centro storico, dai palazzi delle istitutizioni a studi medici e farmacie"

Castellammare - Giunta approva linee guida del Dos - Calì : «Primo passo per cambiare volto alla Città» : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Savorito, via le strutture abusive e le case fatiscenti: la riqualificazione del quartiere passa per il Dos Torre Annunziata - I 70 dipendenti ...

Scuola - numeri da record per la 3 giorni a Città della Scienza - : ... l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Città della Scienza. Nel corso della manifestazione momenti di approfondimento con importanti esponenti del mondo delle istituzioni e della Scuola si ...

Bene confiscato alla camorra apre ai cittadini nel quartiere a rischio della provincia : Per nove anni sarà un luogo di incontro per associazioni e cittadini. Nel cuore di Scanzano, quartiere a rischio camorra di Castellammare. Oggi 13 ottobre, alle 10,30, l'inaugurazione del Bene ...

Imperiapost L'informazione libera della tua Città DA IMPERIA AGLI STATI UNITI - TRE STUDENTI PER UN ANNO TRA I BANCHI DEI COLLEGE AMERICANI. '... : Progetti dopo la maturità? 'Sinceramente non so ancora risponde Alessia - Il mio sogno sarebbe quello di girare il mondo con un furgoncino hippie e vivere facendo spettacoli circensi per le strade. ...

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Dai Mercatanti alla Fiera della montagna : il week-end in Città : ... Fiera della montagna alla Promoberg " BergamoScienza: nuova edizione con 16 giorni e 160 eventi " "Piazze d'arte e scienza", tre scuole arredano la città

Sarà l'Inps del dopo Boeri il guardiano del reddito di cittadinanza e quota 100. Con 1.000 persone in più : L'assenso di Tito Boeri è un dettaglio superfluo, giustificato anche dal fatto che per il suo mandato, in scadenza a febbraio, la possibilità del rinnovo è totalmente scartata dal governo gialloverde. Quello che invece importa è che l'Inps diventi il guardiano del reddito di cittadinanza e della quota 100 per il superamento della Legge Fornero. E per farlo diventare un centro di gestione più rapido, in linea ...

"Oltre i confini-Beyond Borders" - il giornale dei detenuti del carcere di Monza - e il Cittadino - al Tg2 : Il Cittadino produce un giornale scritto interamente dai detenuti del carcere di Monza. Il progetto "Oltre i confini-Beyond borders", nato dalla collaborazione con Antonetta Carrabs , è stato ...

Terremoto Pozzuoli - sciame sismico in atto : “Il bradisismo spaventa i cittadini - potrebbe ripetersi la situazione del 1983-85” : “Pozzuoli: il bradisismo lento continua a causare sismicita’ di bassa magnitudo e a spaventare i cittadini. Ancora questa mattina una scossa alle 9.43 ha terrorizzato gli abitanti dagli Astroni alla Solfatara. L’evento sismico ha avuto magnitudo 2 e si e’ verificato a una profondita’ di 1,7 km come registrato dall’Osservatorio Vesuviano“: lo ha spiegato il geologo Franco Ortolani, senatore della ...

Ariccia e Frascati per 4 giorni Città del Cinema : Un Festival, quello di quest’anno, in cui la Fondazione ha voluto certificare l’importanza della diffusione della Cultura Cinematografica partendo dalle scuole , istituendo un Premio Speciale “sezione Ragazzi” al miglior cortometraggio dedicato al tema della marginalità : 5 sono gli Istituti, tra Frascati ed Ariccia che, con la supervisione di alcuni registi hanno realizzato cortometraggi di davvero inaspettato spessore e grande ...

Vaticano - record di escort nei dintorni della Città dei Papi : altro scandalo per la Chiesa : L'articolo è nella sezione della cronaca di Roma de Il Tempo . Racconta come la Città Eterna , oltre che Capitale del Paese sia anche la capitale, con la 'c', minuscola delle escort . O squillo. O accompagnatrici. Chiamatele come vi ...

Terremoti Pozzuoli : “In atto uno sciame sismico che ha coinvolto la Città - si tratta della consueta attività bradisismica” : “Da questa notte è in atto uno sciame sismico che ha coinvolto la città. La scossa più forte è stata registrata alle ore 9.45 di magnitudo 2.0. Non ci sono attualmente danni a cose e persone e non sussiste attualmente nessun pericolo. Siamo in costante contatto con l’Istituto di vulcanologia e il fenomeno è nella norma. E’ importante non creare allarmismi perché si tratta della consueta attività bradisismica tipica del nostro ...

Scuola - studenti in piazza in trenta Città : "Ribalteremo il governo del cambiamento" : Da Monza a Milano, da Roma a Napoli, da Bari a Catania migliaia di studenti medi, delle superiori e gruppi universitari scendono in piazza per protestare contro l'esecutivo: "Serve una scossa!" lo slogan scelto per l'iniziativa