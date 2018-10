Ciclomercato | Moreno Moser e gli altri corridori italiani che cambiano squadra

Blastingnews

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ilha ormai quasi definito tutti i movimenti più importanti in vista della prossima stagione e anche tantihanno delineato il proprio futuro. Nel World Tour non ci sara' più, che dopo una stagione partita alla grande con la vittoria al Trofeo Laigueglia non si è praticamente più visto. Il corridore trentino scendera' in un team Professional, ripartendo dalla Nippo Fantini, dove spera di ritrovare la vena vincente di inizio carriera. Pelosi: ‘Una nuova sfida’si era affacciato al Ciclismo pro colpendo subito nel segno. Nelle prime due stagioni, 2012 e 2013, il trentino, figlio e nipote d’arte, si era imposto come il talento emergente più interessante per il ciclismo italiano, vincendo tra l’altro il Trofeo Laigueglia, il Giro di Polonia e la Strade Bianche. Purtropponon ha poi confermato quanto di buono aveva ...