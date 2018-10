Ciclismo | Vittoria di Pinot al Lombardia davanti a Nibali e Teuns

Ciclismo – Gp Beghelli - Mollema da applausi : che vittoria per l’olandese della Trek-Segafredo! : Ciclismo – Gp Beghelli, la Trek-Segafredo ha vinto la corsa grazie allo strappo nel finale di Bauke Mollema Ciclismo, dopo il Giro dell’Emilia, è andato in scena oggi il Gp Beghelli, con tanti ciclisti di spessore ai nastri di partenza. I partecipanti hanno dovuto affrontare un percorso lungo 196,3 chilometri, con arrivo a Monteveglio dopo un circuito da effettuare 10 volte all’interno del quale i ciclisti hanno affrontato la ...

Ciclismo – Tricolore crono femminile : Elisa Longo Borghini sbaglia strada e dice addio al titolo - la vittoria va a Elena Cecchini : Un’errata segnalazione costringe la Longo Borghini a sbagliare strada, il titolo italiano a crono va quindi a Elena Cecchini La prova femminile dei Campionati Italiani a cronometro va a Elena Cecchini (Fiamme Azzurre/Canyon SRAM), che chiude con il tempo di 28’13″2 davanti a vittoria Bussi (BJ Bike Club, 28’24″3) e Rossella Ratto (Fiamme Azzurre/Cylance Pro Cycling, 28’28″5). La tre volte ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Contador fa il più bel complimento a Valverde : l’ex ciclista euforico per la vittoria del connazionale : Valverde è campione del mondo di Ciclismo, Alberto Contador gli dedica un dolce messaggio su Twitter “Non c’è nessun ciclista che merita di vincere una Coppa del mondo più di te!!! Congratulazioni @alejanValverde!!! #WorldChampion“. Così Alberto Contador, ex ciclista spagnolo, elogia su Twitter il connazionale Alejandro Valverde che ieri si è aggiudicato il titolo iridato della prova in linea elite dei Mondiali di ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Nibali non nasconde la sua delusione : “avrei voluto dedicare la vittoria a Scarponi e a mio nonno” : La delusione di Nibali dopo la gara in linea uomini elite dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: le parole del messinese della Bahrain Merida Alejandro Valverde è il nuovo campione del mondo di ciclismo: Peter Sagan ha voluto incoronare il nuovo re personalmente, cedendogli lo scettro e mettendogli al collo la medaglia d’oro sul podio di Innsbruck. Giornata soddisfacente a metà in casa Italia: Gianni Moscon è stato il miglior ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Anna van der Breggen sovrumana - vittoria di proporzioni bibliche. Bronzo commovente per Tatiana Guderzo : Impresa straordinaria dell’olandese Anna van der Breggen che domina a Innsbruck e conquista l’oro ai Mondiali di Ciclismo. La fuoriclasse di Zwolle, dopo aver conquistato il titolo olimpico a Rio 2016, fa suo anche il primo titolo iridato della carriera con una spettacolare azione iniziata a 40 km dal traguardo. Medaglia d’argento per l’australiana Amanda Spratt, mentre il Bronzo va ad un’eccezionale Tatiana Guderzo. La 34enne ...

Ciclismo - Mondiali juniores 2018 : mostruoso Evenepoel - è davvero il nuovo Merckx. Vittoria mai in discussione. Splendido bronzo per Fancellu : Un uomo solo al comando, non c’è spazio per gli altri. La prova in linea al maschile dei Mondiali juniores di Ciclismo in quel di Innsbruck ha visto esibirsi Remco Evenepoel nello show più atteso: una cavalcata lunghissima e solitaria per il belga, che si candida ad essere il nuovo Merckx visto il suo “cannibalizzare” le gare alle quali partecipa. Dopo la cronometro arriva dunque la doppietta: non c’è davvero spazio per ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Camilla Alessio conquista l’argento nella cronometro juniores! Titolo all’olandese Rozemarijn Ammerlaan - solamente sesta Vittoria Guazzini : La 17enne Camilla Alessio vola sul percorso di Innsbruck e conquista a sorpresa la medaglia d’argento nella cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo. La giovane veneta, al primo anno da juniores, ha realizzato una prova davvero eccezionale nei 20 km da Wattens a Innsbruck, chiudendo al secondo posto alle spalle dell’olandese Rozemarijn Ammerlaan, che conquista il Titolo. Alessio è stata la seconda atleta a prendere il via e ha ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro juniores femminile - Vittoria Guazzini favorita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo un’avvincente sfida contro il tempo per la conquistata del titolo iridato su un impegnativo percorso di 20 km da Wattens a Innsbruck. L’Italia sogna di ripetere la straordinaria doppietta dello scorso anno, quando arrivò l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia. La punta azzurra sarà Vittoria Guazzini, ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : cronometro juniores femminile. Percorso impegnativo e tante pretendenti. L’Italia punta su Vittoria Guazzini : Domani si svolgerà la cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Su un Percorso impegnativo di 20 km le migliori stelle del Ciclismo giovanile si sfideranno per la conquista della maglia iridata. Lo scorso anno L’Italia fece una splendida doppietta con l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia e ora le azzurre proveranno a essere di nuovo protagoniste. Andiamo a scoprire il Percorso e le favorite ...

Ciclismo su pista - impresa storica : Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Numero dell’azzurra in Messico : Vittoria Bussi ha battuto il record dell’ora! Una vera e propria impresa realizzata dalla 31enne che al Velodromo di Aguascalientes (Messico), a 1800 metri sul livello del mare, è riuscita a percorrere 48,007 chilometri nei canonici 60 minuti della prova. L’azzurra ha così spazzato via il vecchio primato che apparteneva alla statunitense Evelyn Stevens dal 27 febbraio 2016, surclassata per appena 27 metri. Vittoria è così diventata ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores e U23 2018 : Italia da sogno con altri tre ori. Vittoria Guazzini - Samuele Manfredi e il quartetto femminile conquistano il titolo : L’Italia continua ad essere assoluta protagonista degli Europei Juniores e Under 23 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Aigle (Svizzera). Nella terza giornata di gara il Bel Paese ha conquistato altre quattro medaglie, di cui tre d’oro, aumentando così ulteriormente un bottino già ricco. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Il primo titolo di giornata arriva da Vittoria Guazzini, che dopo l’oro mondiale, si impone anche a ...

Ciclismo - Matteo Trentin : “La vittoria agli Europei? Non realizzo. L’Italia è cresciuta - ora siamo grandi. E sul World Tour…” : Matteo Trentin si è consacrato settimana scorsa laureandosi Campione d’Europa a Glasgow interpretando al meglio la gara, trovando la fuga giusta insieme a Davide Cimolai e poi imponendosi in uno sprint regalare. Domani il Trentino sarà in corsa alla Classica di Amburgo, suo primo giorno con la maglia di imperatore continentale sulle spalle. L’uomo della Mitchelton Scott deve ancora realizzare quanto compiuto a Glasgow come ha ...