Ciclismo | Pinot vince il Giro di Lombardia Nibali sfiora l impresa è secondo

Ciclismo - Giro di Lombardia : Pinot stacca Nibali e trionfa : Momento d'oro per il francesce che stacca lo Squalo a 13km dal traguardo e va a vincere in solitaria a Como

Ciclismo - Milano-Torino : Pinot trionfa a Superga - Valverde dà spettacolo : La Milano-Torino non ha tradito le attese, regalando un grande spettacolo [VIDEO] nelle due scalate verso la Basilica di Superga. Alejandro Valverde ha fatto esplodere la corsa gia' sul primo passaggio della dura salita torinese, facendo una grande selezione con una serie di allunghi. La Groupama ha poi preso in mano la situazione, con un Gaudu in forma smagliante che ha lanciato al successo Thibaut Pinot, favorito anche da una collisione ...

Ciclismo - Pinot vince la Milano-Torino e si confessa innamorato dell’Italia : “questa la settimana più bella della stagione” : Thibaut Pinot dopo la vittoria della Milano-Torino si confessa innamorato dell’Italia e commenta il suo trionfo sulla salita di Superga Thibaut Pinot ha conquistato ieri la Milano-Torino, che gli ha consegnato il quarto successo stagionale. Il ciclista francese si è detto innamorato dell’Italia e di questa parte di stagione che gli regala emozioni proprio dentro i nostri confini. “Dall’Emilia al Lombardia, questa per me è ...

Ciclismo - Tre Valli Varesine 2018 : Valverde a caccia del bis dopo il Mondiale - Nibali ci prova - attenzione a Pinot : Domani prenderà il via la 98ma edizione della Tre Valli Varesine, classica che chiude il Trittico Lombardo. Si partirà dalla Città di Saronno per arrivare su Via Sacco, a Varese, dopo aver scalato la salita del Montello, crocevia della corsa. Ancora non siamo a conoscenza della startlist ufficiale ma possiamo immaginare la grande quantità di campioni che vi parteciperà. Difficile stabilire dei favoriti, ma sicuramente un ciclista come Alejandro ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : gli outsider. L’Italia sogna con Gianni Moscon. Thibaut Pinot ed Enric Mas fanno paura : Domenica i Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria) si chiuderanno in grande stile con la durissima corsa dei professionisti. I migliori corridori del mondo dovranno superare oltre 4500 metri di dislivello nei 258,5 km da Kufstein a Innsbruck per conquistare il titolo iridato. Un’edizione che vedrà protagonisti gli scalatori e visto il percorso, ci potrebbero essere anche della sorprese. Andiamo quindi a scoprire i possibili outsider di ...