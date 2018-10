Ciclismo | Giro di Lombardia | Pinot stacca Nibali e trionfa

Ciclismo - Giro di Lombardia : percorso - altimetrie e favoriti : Giro di Lombardia, Nibali e Moscon pronti a difendere i colori azzurri nella corsa che partirà da Bergamo sino a Como Ciclismo, è giunta l’ora del Giro di Lombardia, una corsa alla quale sopratutto i corridori nostrani tengono molto. Si partirà da Bergamo, sino ad arrivare in quel di Como. Nel mezzo 6 salite, alcune davvero ostiche tra cui Ghisallo e il muro di Sormano ed il Monte Olimpino con picchi del 9% di pendenza. Per quanto ...

Ciclismo - Giro di Lombardia : ecco l'elenco completo dei partenti : ... 72 Bonnet, 73 Gaudu, 74 Ladagnous, 75 Reichenbach, 76 Roy, 77 Vincent Israel Cycling Academy : 81 Hermans, 82 Andemeskel, 83 Diaz, 84 Neilands, 85 Niv, 86 Plaza, 87 Goldshtein Festival dello Sport, ...

Ciclismo - Sonny Colbrelli vince il giro del Piemonte : Il velocista della Barhain-Merida chiude la stagione nel migliore dei modi. Battuti Senechal e Ballerini

Giro d’Italia 2019 : posto assicurato per l’Androni - che vince la Ciclismo Cup : Con il terzo posto di Davide Ballerini oggi al Gran Piemonte, l’Androni-Sidermec conquista ufficialmente la classifica a squadre delle Ciclismo Cup e avrà quindi il diritto di partecipare al Giro d’Italia 2019. Un grande risultato per la formazione di Gianni Savio, che per il secondo anno consecutivo si impone in questa speciale graduatoria, che tiene conti dei risultati delle diverse corse italiane della stagione. l’Androni ha vinto nettamente ...

Ciclismo - Giro di Turchia 2018 : ancora un successo per Bennett - completano il podio Richeze e Degenkolb : È lui il più forte tra i velocisti al Giro di Turchia 2018, Sam Bennett ha vinto praticamente ogni volata. Nella prima tappa è arrivato secondo sorpreso dall’azione di Maxi Richeze, ieri e oggi doppia vittoria senza lasciare scampo agli avversari. Stavolta i primi battuti sono stati lo stesso Richeze e il tedesco John Degenkolb. Il corridore della Bora-hansgrohe allunga in classifica generale portando il suo vantaggio a 12” su ...

Ciclismo - Nibali e quel gesto che fa commuovere : all’asta la maglia rosa del Giro 2013 per costruire due scuole : Il ciclista siciliano ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata al Giro 2013 per finanziare la ricostruzione di due scuole colpite dal terremoto Un gesto da applausi, che misura la grandezza prima dell’uomo e poi del campione. Vincenzo Nibali ha deciso di mettere all’asta la maglia rosa indossata nel Giro d’Italia 2013, devolvendo il ricavato alla ricostruzione di due scuole colpite dal sisma del ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia : fuga vincente di Alessandro De Marchi : In una giornata segnata dalla pioggia a rendere ancora più difficile e selettivo il percorso gia' duro del Giro dell’Emilia [VIDEO], Alessandro De Marchi ha fatto valere il suo coraggio e la sua determinazione per centrare un successo inatteso. Il corridore friulano ha attaccato nel secondo dei cinque passaggi sull’erta del San Luca, riprendendo e poi staccando i fuggitivi della prima ora. La selezione che si è creata ben presto anche a causa ...

Ciclismo Alessandro De Marchi trionfa al Giro dell'Emilia : Dopo il Campionato del mondo di domenica scorsa oggi la rivincita sulle strade della Ciclismo Cup - Alessandro De Marchi ha conquistato la 101/a edizione del Giro dell'Emilia, prova nel calendario ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : sul San Luca si sfidano i protagonisti del Mondiale : Domani (sabato 6 ottobre) si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia. La corsa bolognese si preannuncia spettacolare, visto il duro percorso e la startlist di altissimo livello, con molti corridori che abbiamo visto protagonisti ai Mondiali di Innsbruck. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro dell’Emilia 2018. Percorso Partenza da Casalecchio di Reno e arrivo dopo 207 km sul San Luca. Dopo 20 km si affronterà il ...

Ciclismo : Lombardia e Giro - c’è tanta Italia nel futuro di Alejandro Valverde : Non è ancora sicuro dove si vedra' per la prima volta in maglia iridata, ma Alejandro Valverde [VIDEO] ha gia' le idee chiare sul suo futuro. Il fuoriclasse murciano tornera' in corsa la prossima settimana, certamente al Giro di Lombardia ma forse anche prima. Il nuovo Campione del Mondo ha gia' in mente i programmi per la prossima stagione, con un calendario sorprendente, ed anche l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che potrebbero essere ...

Ciclismo - Giro dell’Emilia 2018 : il percorso ai raggi X. Le salite di San Luca decideranno la corsa : Sabato 6 ottobre si correrà la 101ma edizione del Giro dell’Emilia, con partenza da Casalecchio di Reno e arrivo classico a San Luca, dove l’11 maggio si concluderà la prima tappa del Giro d’Italia 2019. In tutto verranno percorsi 207,4 km di cui 40 in salita per un dislivello totale di 1800 metri. Allo start, previsto per le 11:30 ci saranno numerosi big, tra cui Vincenzo Nibali, a comporre le 25 formazioni in gara. Orario ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara al Giro dell’Emilia e al Gp Beghelli : ufficializzate le formazioni : Un week-end di grandi gare italiane attende gli #OrangeBlue. Sabato il duro percorso dell’Emilia favorevole agli scalatori, domenica il Beghelli Giro dell’Emilia e Gp Beghelli segneranno il ritorno alle gare in Italia, facendo da preludio a una settimana intensa che vedrà gli atleti impegnati anche nella Tre Valli Varesine, nella Milano-Torino, nel Gran Piemonte e infine ne Il Lombardia. In ammiraglia il DS Mario Manzoni ha selezionato un ...

Ciclismo Cup 2018 – Dal Giro dell’Emilia alla Tre Valli Varesine : in scena il rush finale : Ultime battute della Ciclismo Cup: rush finale per il ‘Campionato Italiano a squadre’ in tv e sul web con PMG Sport, ecco come seguire le corse Nel weekend e inizio settimana prossima si preparano le ultime battute della Ciclismo Cup 2018, la challenge comprendente tutte le prove italiane di classe HC e 1 incluse nel Europe Tour dell’UCI, per decretare la squadra Campione d’Italia che avrà di diritto l’accesso al Giro d’Italia 2019. Sul ...