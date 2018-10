Chiellini | Non è una finale

La moviola di Gazzetta : 'Banti non convince - graziati Chiellini e Alex Sandro' : Di seguito la moviola fatta dalla Gazzetta dello Sport che boccia l'arbitraggio di Banti in Juventus-Napoli. 'La prima al 23': Chiellini merita il giallo per un mani chiaramente volontario. Un minuto dopo, il metro è diverso: fallo di Mario Rui su ...

Chiellini riscrive la storia della Juve : a Frosinone può superare Zoff : Una partita storica. Per Frosinone, che nel nuovo stadio 'Benito Stirpe', un anno di vita, ospiterà questa sera i campioni d'Italia, e per la stessa Juve pronta a festeggiare il suo capitano. Giorgio ...

Chiellini - questa Nazionale non ti merita : per te c'è solo la Juve : ... non pesano coi loro voti più di tutti gli altri?, e incapace di esprimere un presidente, espressione per davvero del mondo calcistico e non il solito politico che non conosce nessuno, se non chi l'...

Juve - Chiellini sulla Nazionale : 'Sono combattuto - non sono un giovincello' : Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni del difensore della Juventus Giorgio Chiellini sul suo futuro in Nazionale : ' sono combattuto, non sono più un giovincello . So che ogni decisione che prenderò avrà dei ...