tuttosport

: #NationsLeague | #PoloniaItalia, #Chiellini: 'Domani non è uno spareggio, la strada è ancora lunga' - DiMarzio : #NationsLeague | #PoloniaItalia, #Chiellini: 'Domani non è uno spareggio, la strada è ancora lunga' - AddictToro : Chiellini: 'Italia, io non sarò mai un problema. Domani non è una finale' | Gazzetta Granata - calciosocialfra : Chiellini 'domani non è una finale' -

(Di sabato 13 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "Non è una, non è uno spareggio, è solo una spinta importante per l'Europeo. Ma la strada è comunque lunga". Lo dice il capitano azzurro Giorgioparlando del ...