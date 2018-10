Chi è Sueellen Belloni | l' assessore di Lodi al centro della bufera sulle mense scolastiche

agi

: Chi è Sueellen Belloni, l'assessore nella bufera per le mense scolastiche di #Lodi - Agenzia_Italia : Chi è Sueellen Belloni, l'assessore nella bufera per le mense scolastiche di #Lodi -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Neldi, a due passi dal Teatro alle Vigne e a poca distanza da Piazza delle Vittorie, sorge un complesso monumentale. Da fuori incute un certo timore, al'interno un muto rispetto. Ma già nel chiostro si sentono le voci che riempiono l'aria e infrangono tanto rigore: sono quelle di bambini e adolescenti che affollano il Collegio San Francesco, la scuola privata più prestigiosacittadina lombarda. Ampi spazi, strutture all'avanguardia, insegnamenti in due lingue e un'ottima mensa. Un dettaglio che in questa storia, vedrete, non è secondario. A quindici minuti minuti d'auto da questa scuola c'è la farmacia di Massalengo. Per 13 anni, dalle elementari al Liceo Scientifico, Sueellen Belloni ha percorso la strada dalla farmacia di famiglia a quello che aè il caposaldo ...