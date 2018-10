Chi è Bossetti | il muratore detto il ' Favola'

SENTENZA MASSIMO BOSSETTI/ Cassazione - a Brembate Chiedevano giustizia : è arrivata la vendetta : La Corte di Cassazione ha emesso il verdetto definitivo: MASSIMO BOSSETTI è l'assassino di Yara Gambirasio. Ma dal fare giustizia si è scivolati nel fare vendetta. ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:08:00 GMT)SENTENZA MASSIMO BOSSETTI/ "Dna da rifare, ecco perché è innocente ma vogliono incastrarlo", int. a A. MeluzziBOSSETTI CONDANNATO/ La dignità di un popolo che non ha mai chiesto vendetta, di R. Persico

Omicidio Yara Gambirasio. Massimo Bossetti - la procura Chiede sia imputato per calunnia : Un delitto crudele, un’inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica è protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagine raccolte in 60 faldoni, per Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio arriva l’ultimo grado di giudizio: la Cassazione renderà definitiva la sua condanna, la annullerà senza rinvio oppure gli permetterà di sperare con ...

Yara Gambirasio - pg Cassazione Chiede l’ergastolo per Massimo Bossetti : “L’ha lasciata morire” : Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo”. Così il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis nella sua requisitoria nel processo a Massimo Bossetti nella quale ha chiesto la conferma dell’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. L'articolo Yara Gambirasio, pg Cassazione chiede l’ergastolo per ...

Yara Gambirasio - la testimonianza choc : “Massimo Bossetti è innocente. Ecco Chi è stato…” : Oggi l’ultimo duello in Cassazione per il muratore di Mapello, già condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della 13enne di Brembate. Ieri a Pomeriggio 5 l'intervista della D'urso a Carlo Infanti, autore del libro choc "In nome del popolo italiano", in cui vengono sollevati dubbi sulle responsabilità di Bossetti...Continua a leggere

Yara Gambirasio - a Pomeriggio 5 la testimonianza choc : 'Massimo Bossetti è innocente. Ecco Chi è stato...' : Omicidio Yara Gambirasio , domani è attesa la sentenza della Cassazione. A 24 ore dalla decisione della suprema corte - che potrebbe confermare l'ergastolo per Massimo Bossetti - Pomeriggio 5 torna a ...

Massimo Bossetti - bomba in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Chi ha ammazzato Yara Gambirasio' : Infanti prosegue: 'Basandomi su quello che dicono gli atti l'omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stato aiutato da altre persone'. Lo scrittore spera che la sentenza di ...

Yara Gambirasio - a Pomeriggio la testimonianza choc : «Massimo Bossetti è innocente. Ecco Chi è stato...» : Secondo me a compiere l'atto omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stata aiutata da altre persone. Io mi baso sugli atti'. Cucchi, la svolta: carabiniere accusa i due colleghi. ...