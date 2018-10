Chi difende le donne e i bambini

Ilaria CucChi : con Stefano voglio difendere tutti gli ultimi : Roma, 12 ott., askanews, - Ilaria Cucchi difendendo suo fratello Stefano vuole "difendere tutti gli ultimi". Lo ha detto intervistata da Radio Rtl 102.5 all'indomani del colpo di scena che ha visto il ...

Mattarella difende le authority dopo gli attacChi 'Loro indipendenza tutelata dalla Costituzione' : 'E allora si candidino' Politica Da Bankitalia al Mef, la gogna M5s contro i tecnici di CONCETTO VECCHIO

Nuovo pericolo da WhatsApp : scoperto bug videoChiamata - come difendersi : Non sono rari i bug WhatsApp, specie quelli che mettono in serio pericolo la privacy degli utenti. Trattandosi di una delle applicazioni più popolari ed utilizzate, viene da sé che gli hacker la prendano di mira, per fare incetta di quante più vittime possibili. In questo caso, l'exploit è stato scoperto dal team Google Project Zero, che ha poi prontamente informato chi di dovere affinché la vulnerabilità venisse corretta. La falla prendeva ...

Chiara Ferragni attaccata per il prezzo alto della sua 'Evian' : Fedez la difende : Da circa 24 ore, sul web, non si parla d'altro che del prezzo troppo alto che ha l'acqua firmata da Chiara Ferragni; su Twitter, infatti, ha iniziato a circolare una foto che dimostra che una sola bottiglietta di Evian costa la bellezza di 8 euro. Sui vari social network si è scatenata una vera e propria rivolta nei confronti della fashion blogger e di questa sua dispendiosa iniziativa; a prendere le difese della ragazza, è stato Fedez ...

Real Madrid - Lopetegui non risChia l’esonero : Sergio Ramos lo difende a spada tratta : Real Madrid, Lopetegui non rischia l’esonero per il momento, il tecnico è però sotto esame: le prossime gare saranno fondamentali Il Real Madrid è in piena crisi dopo la sconfitta contro l’Alaves, ma mister Lopetegui al momento non rischia la panchina. Il tecnico è stato difeso a spada tratta dai vertici della società ed anche da Sergio Ramos, il quale dopo il flop ha voluto spendere parole importanti a supporto del tecnico: ...

"Ecco perché lo Stato non può punire Chi è stato costretto a difendersi da solo" : 'La riforma della legittima difesa è ancora troppo timida. Matteo Salvini dovrebbe osare di più' . Carlo Nordio non ha alcun dubbio sulla riforma che approderà il 23 ottobre a Palazzo Madama : deve ...

Chi è David Chesnoff? ‘L’avvocato delle star’ che difenderà Cristiano Ronaldo dalle accuse di stupro : Cristiano Ronaldo ha scelto David Chesnoff come avvocato per difendersi dalle accuse di stupro: il legale ingaggiato dal portoghese ha già difeso in tribunale decine di star di Hollywood e dello sport Qualche giorno fa la vita di Cristiano Ronaldo è stata investita da una notizia nefasta. Il giornale Spiegel ha riportato la testimonianza di Kathryn Mayorga, una modella che ha accusato CR7 di averla stuprata in un hotel di Las Vegas nel ...

L'accusatrice di CR7 ringrazia #MeToo. E la Juve lo difende : «Vicenda vecChia...» : Il presunto caso di stupro che riguarda Cristiano Ronaldo ha registrato ieri una nuova puntata. Altre ce ne saranno, ma intanto vanno riportate le dichiarazioni di Leslie Stovall ovvero dell'avvocato della donna che accusa l'attuale attaccante della Juventus. Secondo la Stovall, Kathryn Mayorga è stata convinta a parlare dal movimento #MeToo: "Le donne che hanno reso pubbliche le molestie subite le hanno dato tanto coraggio". Specificando poi ...

Trump difende Kavanaugh : “accuse non corroborate”/ Ultime notizie e inChiesta Fbi : #MeToo contro il Presidente : Brett Kavanaugh, Trump lo difende: "accuse di stupro totalmente non corroborate". Ultime notizie, caos negli Usa per il rapporto Fbi: accusa Dem, "è incompleto"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:47:00 GMT)

JUNCKER - “NON INSULTO EUROSCETTICI MA VANNO COMBATTUTI”/ Renzi lo difende da attacChi Di Maio-Salvini : Renzi difende JUNCKER da Salvini e Di Maio. Lo sfogo: “Famiglie italiane pagheranno per questi 2 cialtroni". Il Presidente della Commissione Ue, "bisogna combattere il populismo"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Andrew approda a Uomini e Donne e difende Mara : “Chi ti critica è ipocrita” : Uomini e Donne: Andrea Dal Corso corteggia Mara Fasone E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e ci sono state tantissime polemiche, ma anche qualche colpo di scena, che ha già fatto molto rumore sui social. Cosa è successo? La trasmissione odierna è iniziata subito con il caso Sara Affi Fella. Di cosa si tratta? Per i pochi che non lo sapessero, Nicola Panico ha rivelato in privato alla redazione del ...

Basket - Serie A1 2018-2019 : SChio difende il titolo - ma quante contendenti per lo Scudetto : Si apre questo fine settimana la nuova stagione della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di campionato che avverrà con classifica formula dell’Opening Day, in una due giorni a Torino che vedrà impegnate tutte le dodici partecipanti. Sarà la prima occasione per vedere subito squadre di una A1 che si prospetta davvero spettacolare ed avvincente. A difendere il titolo sarà il Famila Schio, ma per le venete sarà difficile mantenere il ...

Legittima Difesa - dl al Senato. Lega : “Chi si difende in casa sarà protetto dallo Stato” : È stato depositato il nuovo testo riguardante la riforma sulla Legittima Difesa: il relatore è il presidente della commissione Giustizia al Senato, Andrea Ostellari. Basterà una situazione di "grave turbamento" per riconoscere la Legittima Difesa, che sarà sempre attribuita all'atto di protezione del proprio domicilio, azienda, o beni.Continua a leggere