Chelsea | Sarri | ' Qui per vincere Insigne il miglior giocatore italiano | Hazard immenso

La Premier League regala spettacolo - 5 squadre in 2 punti : il Chelsea di Sarri entusiasmante e lo United non è tagliato fuori : La Premier League sta regalando spettacolo, le prime giornate infatti hanno portato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il Chelsea è reduce dal netto successo in trasferta contro il Southampton, la squadra di Sarri è quella che ha maggiormente entusiasmato fino al momento e guida la classifica nonostante una rosa inferiore rispetto al Manchester City ed al Liverpool. L’allenatore ex Napoli è già un idolo dei ...

Premier League - il Chelsea di Sarri riscuote consensi : scende a 9 la quota per la vittoria del titolo : Nonostante Manchester City e Chelsea siano ancora lontane, il Chelsea comincia a riscuotere maggiore credibilità tra i bookies Dopo otto giornate di Premier, il Chelsea aggancia la vetta della classifica, dando un chiaro segnale per la lotta al titolo. Alla guida dei blues, Maurizio Sarri raggiunge a 20 punti Manchester City e Liverpool, uscite con uno 0-0 dallo scontro diretto, e guadagna punti anche nelle valutazioni dei traders, per i ...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...

Chelsea da impazzire - dominio anche contro il Southampton : i Sarri Boys regalano spettacolo

Sarri teme la stanchezza : 'Chelsea - ora serve forza mentale' : LONDRA - Domani conta soprattutto la testa. Con poche ore per recuperare dalla partita di Europa League contro il Vidi, il Chelsea torna in campo contro il Southampton e alla vigilia Maurizio Sarri ...

Risultati Europa League - il Chelsea non sbaglia un colpo : la squadra di Sarri vola - passo falso del Siviglia : Risultati Europa League – Si sono concluse altre partite valide per l’Europa League. Alle 19 grande spettacolo ed emozioni. Non solo il Milan in campo, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista di una grande rimonta nella gara di Europa League contro l’Olympiakos, rossoneri trascinati dal solito Gonzalo Higuain. Tutto facile per l’Arsenal che ha vinto nettamente sul campo del Qarabag, in campo anche l’ex Sampdoria Torreira, ...

Sarri : 'Buon punto - Chelsea in crescita' : ANSA, - LONDRA, 29 SET - Pregustava ormai i tre punti e, nonostante tutto, è più che positiva l'analisi di Maurizio Sarri dopo il pareggio del Chelsea con il Liverpool. "E' stata una partita molto ...

Chelsea LIVERPOOL / Streaming video diretta tv : il duello Sarri vs Klopp - quote - orario e probabili formazioni : diretta CHELSEA LIVERPOOL info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 14:42:00 GMT)

Chelsea - Sarri : 'Il Napoli conosce il Liverpool - non gli serve una spia' : LONDRA - ' Io la spia perfetta per il Napoli? Il Napoli conosce benissimo il Liverpool e mercoledì ho visto qualcuno del Napoli sugli spalti... Li stanno già seguendo '. Maurizio Sarri non ritiene di ...

Chelsea-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...

Chelsea - Hazard : 'Sarri tira fuori il meglio da noi - il Belgio potrebbe pensare a lui' : La vittoria in Coppa sul Liverpool, avversario domani in Premier Hazard ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della partita vinta contro la squadra di Klopp al terzo turno di ...

Coppa di Lega inglese - il Chelsea di Sarri è uno spettacolo contro il Liverpool : Si sono concluse altre interessanti gare valide per la Coppa di Lega inglese, spettacolo da parte del Chelsea che ha vinto contro il Liverpool, in gol Emerson e Hazard che ribaltano l’iniziale vantaggio di Sturridge. La squadra di Sarri sempre più entusiasmante. Vittorie anche per Arsenal e Tottenham, tre reti per le due squadre contro Brentford e Watford. Ben 8 gol del West Ham contro il Macclesfield. SCARICA GRATIS L’APP DI ...