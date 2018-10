Chelsea | Hazard | “Tornerei a lavorare con Mourinho”

Chelsea - Sarri : 'Qui per vincere. Insigne il miglior giocatore italiano - Hazard immenso. E Higuaín...' : Subito la tournée in Australia e non c'era molto tempo " ha dichiarato l'ex allenatore del Napoli durante una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport -. Pensavo ad una fase di ...

Chelsea : Hazard resta - pronto rinnovo a 18 milioni di euro : Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, perché Eden Hazard non lascerà il Chelsea. Il trasferimento al Real Madrid, che sembra sempre sul punto di essere perfezionato, per ora può attendere. E’ stato lo stesso asso belga a dichiararlo al tabloid Sun: “Lasciare Londra e il Chelsea? Non ci penso proprio”, le parole di Hazard che sta trattando il rinnovo contrattuale con il club di proprietà del russo Roman ...

Chelsea : Hazard resta per 18 mln all'anno : ANSA, - ROMA, 11 OTT - Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, perché Eden Hazard non lascerà il Chelsea. Il trasferimento al Real Madrid, che sembra sempre sul punto di essere perfezionato, ...

Chelsea - Hazard : 'Real Madrid? Non a gennaio. Ma voglio giocare in Spagna per vincere il Pallone d'Oro' : ... con 7 gol e 3 assist nelle prime otto giornate, continua a far parlare di sé soprattutto per il suo futuro: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno ...

Eden Hazard schietto e sincero : “via dal Chelsea a fine stagione - sono il migliore al mondo!” : Eden Hazard non ha paura di auto proclamarsi il migliore al mondo, il calciatore del Chelsea manda messaggi di mercato al Real Madrid Eden Hazard ripete a gran voce: “voglio andare al Real Madrid”. Il calciatore del Chelsea è stato chiaro e neanche la grande stagione che sta giocando sotto la guida di Sarri lo può distogliere dal suo obiettivo. Hazard ha dichiarato a Sky Sports News: “Se sono il migliore al mondo in ...

Chelsea - Morata : “Se Hazard vuole il Real c’è poco da fare” : Parole che preoccupano l’ambiente del Chelsea quelle di Alvaro Morata. L’attaccante dei blues, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del “Sun”, ha parlato di mercato e del suo compagno di squadra Eden Hazard. “Hazard è un grandissimo calciatore – le parole dello spagnolo riportare dal Sun -, uno che può essere impiegato in qualsiasi posizione. Se però ha […] L'articolo Chelsea, Morata: ...

Chelsea infastidito da Hazard : Le parole di Eden Hazard , 'Il Real Madrid è il miglior club del mondo, vorrei giocarci', hanno infastidito il Chelsea , che sta trattando il rinnovo del contratto del belga, in scadenza nel 2020.

Hazard pensa al Madrid - Chelsea a rinnovo : Ieri Hazard, fra i protagonisti del terzo posto del Belgio ai Mondiali, ha ribadito che, da sempre, sogna di indossare la 'camiseta blanca' del club più glorioso e vincente del mondo. Oggi, secondo ...

Calciomercato Chelsea - Hazard allo scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

Hazard spaventa il Chelsea : 'Felice di essere rimasto - ma il mio sogno è giocare in Spagna' : Sognando la Spagna Intervenuto ai microfoni di BT Sport, Hazard ha infatti parlato della movimentata estate appena trascorsa e non ha sciolto i dubbi circa un suo futuro lontano da Londra, ...

Premier League - Chelsea-Liverpool 1-1 : lampo di Hazard - magia di Sturridge : Chelsea e Liverpool lottano, corrono, danno spettacolo. E segnano. Al 25' Blues in vantaggio con un'imbucata di Kovacic che libera la corsa di Hazard, bravo a chiudere con un violento mancino alle ...

Chelsea-Liverpool - magia di Hazard a Stamford Bridge : il belga conclude un’azione pazzesca dei blues [VIDEO] : Azione bellissima del Chelsea che irretisce il Liverpool e trova l’1-0 con Hazard, abile a non lasciare scampo ad Alisson Prima il gol di tacco, poi lo scambio a centrocampo tra Kovacic e Jorginho che permette al croato di trovare in profondità Hazard. Il belga non ci pensa due e volte e calcia verso la porta, trovando l’angolino giusto alla sinistra di Alisson. E’ questo il racconto del gol pazzesco del Chelsea, che ...

DIRETTA / Chelsea Liverpool (risultato live 1-0) streaming video tv : Vantaggio di Hazard! : DIRETTA Chelsea liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Chelsea-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...