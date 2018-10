CGIA MESTRE * lavoro irregolare | più virtuoso il veneto al 3 | 8% la provincia di trento al

Alert CGIA-Mestre su rumor manovra : 'no aumento Iva - rischiamo di diventare più tartassati da imposte indirette' : Le indiscrezioni stampa sulla presunta idea del ministro dell'economia Giovanni Tria di aumentare l'Iva per alcuni prodotti scatena la reazione immediata di Cgia Mestre, che dice no all'incremento dell'Iva, anche se in forma selettiva, in cambio di meno Irpef.

Reddito di cittadinanza - si rischia crisi di governo. E ora torna anche spettro aumento Iva : altolà di CGIA Mestre : Affrontando la questione del Reddito di cittadinanza, sempre più pomo della discordia tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il M5S, Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, afferma deciso ad Agorà: "Siamo il governo del cambiamento e se non possiamo cambiare le cose meglio ...

Manovra - CGIA di Mestre dice no al baratto più IVA meno IRPEF : A dirlo è la CGIA di Mestre che esprime la sua netta contrarietà a questa ipotesi che pare stia prendendo forma tra i tecnici del Ministero dell'Economia. Una posizione quella dell'Associazione degli ...

Manovra - altolà della CGIA MESTRE : _no a baratto Iva-Irpef : L'altolà arriva dalla Cgia di Mestre che esprime la sua netta contrarietà a questa ipotesi che pare stia prendendo forma tra i tecnici del ministero dell'Economia. Gli artigiani mestrini ricordano ...

Manovra - altolà della CGIA MESTRE : _no a baratto Iva-Irpef : L'altolà arriva dalla Cgia di Mestre che esprime la sua netta contrarietà a questa ipotesi che pare stia prendendo forma tra i tecnici del ministero dell'Economia.Gli artigiani mestrini ricordano che,...

CGIA di Mestre : con il Pil in frenata aumenta il peso delle tasse : La Cgia di Mestre lancia un nuovo allarme: con il Pil in frenata, rispetto alle previsioni di qualche mese fa, già da quest'anno la pressione fiscale sui contribuenti italiani è destinata a crescere. '...

L'allarme della CGIA di Mestre : salgono le tasse - : L'allarme del Def, sulla base dei dati odierni, non è stata ancora completata dal ministero dell'Economia, mentre si parla di ulteriori incrementi durante il corso dei prossimi anni. La formazione ...

CGIA MESTRE - +2 - 5% imprese straniere in Italia - cinesi in testa : Le aziende straniere presenti nel nostro Paese crescono più di quelle Italiane. È questo l"esito di uno studio effettuato dalla Cgia di Mestre. Gli imprenditori stranieri operanti in Italia, al 31 dicembre 2017, sono stati 805.477 (+2,5% rispetto all"anno precedente) e tra questi a farla da padrona sono i cinesi.Imprenditoria cinese in Italia: ecco tutti i numeriGli imprenditori cinesi, alla fine dello scorso anno, erano 80.514. Subito dietro di ...

Famiglie italiane sempre più indebitate con le banche. Lo dice la CGIA di Mestre : Le Famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro. I debiti accumulati con le banche e gli istituti finanziari ammontano a quasi 534 miliardi di euro. Le cifre, elaborate ...