Cercatore di funghi scivola in Val Cannobina

Domodossola - muore di infarto Cercatore di funghi in valle Cannobina : Un ossolano di 68 anni ha perso la vita sulle montagne della valle Bognanco. L'uomo, che stava cercando funghi sopra l'alpe Marzano, è stato colto da un infarto: è deceduto all'istante. Il corpo è ...

Incidenti in Montagna - Treviso : trovato senza vita Cercatore di funghi : Ritrovato senza vita il 72enne scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi con due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo: si ipotizza che l’uomo sia scivolato dal pendio cadendo da un salto di una cinquantina di metri. Si sta provvedendo al recupero della salma. Sul posto Soccorso alpino di Prealpi Trevigiane, Belluno e Feltre, del Sagf di Auronzo e Cortina, Vigili del fuoco di Belluno e Treviso. L'articolo ...

Montagna : Treviso - trovato senza vita Cercatore di funghi sul Monte San Boldo : Treviso, 3 ott. (AdnKronos) - È stato purtroppo ritrovato senza vita Roberto Migotto, 72 anni, di Oderzo (Tv), scomparso lunedì scorso mentre andava in cerca di funghi con due amici sopra il San Boldo, non distante da Malga Campo. Una camionetta ferma al semaforo ha intravisto qualcosa sopra la stra

Val Vigezzo : disperso Cercatore di funghi - proseguono le ricerche anche col maltempo : proseguono le ricerche del cercatore di funghi disperso da quattro giorni sulle montagne della Val Vigezzo: impegnati 151 volontari, 4 unità cinofile e 2 elicotteri. Ancora nessuna traccia del 78enne di Rho (Milano): le speranze di trovarlo vivo si affievoliscono, anche a causa delle avverse condizioni meteo, caratterizzate da calo termico e neve a 2mila metri sulle montagne. L'articolo Val Vigezzo: disperso cercatore di funghi, proseguono le ...

Morto Cercatore di funghi dopo un volo di 100 metri : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Morto cercatore di funghi dopo ...

Torino : precipita per 70 metri - morto Cercatore di funghi : Grave incidente nel Torinese, nel territorio del Comune di Locana: questa mattina il soccorso alpino ha recuperato un uomo morto all’alpe Seral. Si tratta di un cercatore di funghi, 70enne, deceduto dopo una caduta di oltre 70 metri tra le rocce. La salma è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cuorgnè. L'articolo Torino: precipita per 70 metri, morto cercatore di funghi sembra essere il primo su Meteo Web.

Cercatore funghi disperso in val Vigezzo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cercatore funghi disperso in val ...

Varese - Cercatore di funghi cade e batte la testa : è grave : La disavventura di un 60enne nei boschi di Arvogno, in Valle Vigezzo: elitrasportato all'ospedale di Novara in codice rosso

Bologna - Cercatore di funghi scopre un vecchio cimitero abbandonato pieno di ossa umane : L'uomo si aggirava in un terreno incolto in cerca di funghi quando si è imbattuto in un cospicuo numero di ossa umane. Le analisi hanno stabilito che appartenevano a persone di differenti fasce di età e di sesso. Per questo si ipotizza che nell'area ci fosse un vecchio cimitero rurale andato distrutto.Continua a leggere

Cercatore di funghi scomparso in Carnia : ricerche da ieri : Sono in corso da ieri sera nei boschi intorno a Cleulis (Udine) le ricerche di un uomo di 69 anni, A.P. residente in zona, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio. L’uomo, che era andato nel bosco in cerca di funghi, ha avuto l’ultimo contatto telefonico con la moglie intorno alle 17. Nel colloquio, l’uomo aveva riferito alla donna che stava rientrando. Da allora, pero’, si sono perdute le sue tracce e il suo ...

Belluno : Cercatore di funghi trovato senza vita : E’ stato trovato senza vita il cercatore di funghi, 70 anni, disperso da ieri sera nella zona della Valle del Cort, sopra Marziai (Belluno). Allertato dal 118, il Soccorso alpino di Feltre è intervenuto verso le 21 nella zona, dove era stata rinvenuta la macchina e dove lo stavano cercando i parenti. Mentre una squadra arrivava sul posto, il cognato ha purtroppo individuato il corpo senza vita di E.Z., 70 anni, residente a Marziai. Non si ...

SZ : Cercatore funghi gravemente ferito dopo caduta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti in Montagna - Belluno : trovato morto Cercatore di funghi : A seguito del mancato rientro ieri sera al campeggio della Val di Gares, nel Bellunese, un uomo è stato trovato morto: si era allontanato per andare a funghi. Il Soccorso alpino della Val Biois ha perlustrato i sentieri attorno al campeggio fino a notte. Sul posto anche i carabinieri. I soccorritori hanno ritrovato il corpo senza vita del 79enne in fondo a un canale nel bosco. L’uomo sarebbe uscito dal sentiero, finendo sopra salti di ...

Cagliari : Cercatore di funghi passa notte all’addiaccio - soccorso : A causa del mancato rientro di un cercatore di funghi, sono scattate nella serata di ieri le ricerche dei vigili del fuoco nella zona dei Monti Sette Fratelli, in località ‘Arcu su cabriolu’, in territorio del Comune di Castiadas (Su). Le ricerche, andate avanti per tutta la notte, si sono concluse questa mattina: alle prime luci dell’alba il 32enne è stato ritrovato dalle squadre dei vigili del fuoco Saf e, molto provato, ...