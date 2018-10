C' era una volta la cena | una campagna contro la malnutrizione nei bimbi

Domenica In contro Domenica Live - Selvaggia Lucarelli : 'Tra Mara Venier e Barbara D'Urso ne resterà solo una' : 'Una delle faide più feroci e devastanti degli ultimi anni'. Mara Venier contro Barbara D'Urso , la sfida delle regine della Domenica in tv vista da Selvaggia Lucarelli . Chi vincerà tra Domenica In o ...

L’ultima corsa di Pellizotti - Franco dice addio al ciclismo a Il Lombardia : “da stasera una nuova avventura” : Franco Pellizotti termina la sua carriera ciclistica a Il Lombardia 2018, il corridore della Bahrain Merida dopo la corsa italiana parla della nuova avventura che lo aspetta A 40 anni suonati, Franco Pellizotti al Giro di Lombardia 2018 conclude la sua carriera contraddistinta da successi e trionfi nel ciclismo professionistico. Il corridore della Bahrain Merida, dopo la corsa italiana, ha speso parole commosse per la sua ultima ...

Elezioni in Baviera - domani si vota : Csu teme una storica sconfitta - : I risultati nel Land potrebbero avere conseguenze sul governo federale di Berlino. Stando ai sondaggi, il partito dei cristiano-sociali, al potere da cinquant'anni, è tra il 33% e il 35%, un dato ...

A Napoli una pistola in ceramica dorata da regalare come bomboniera : è polemica : Una pistola in ceramica dorata da regalare come bomboniera in occasione di battesimi e comunioni. La new entry sul mercato dell'oggettistica, opera di un'azienda napoletana che produce ceramiche, viene portata alla luce dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli che la definisce "un ulteriore segnale dell'imbarbarimento della società e della perdita dei veri valori cristiani"."come è possibile - si chiede l'esponente ...

Cassano lascia il calcio : l'addio in una lettera : Dice addio al calcio, lo fa a modo suo in una lettera che spiazza tutti e arriva all'improvviso proprio quando tutto il mondo della Virtus Entella era già pronto a sognare. L'apertura è chiara ed ...

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

Antonio Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Adesso comincia il secondo tempo della mia vita” : “Cari amici, è arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per davvero”. comincia così la lettera di addio al calcio scritta da Antonio Cassano, e diffusa via Twitter dal suo amico, il giornalista Pierluigi Pardo. Il 36enne, dopo due anni di inattività, negli ultimi giorni sembrava essere tornato in campo. Si era allenato con il club ligure dell’Entella, giocando anche un’amichevole e facendo sperare i suoi fan. ...

Antonio Cassano lascia il calcio giocato con una lettera : 'Non ho più la testa per allenarmi - ho altre priorità' : Per una settimana il nostro e il tuo sogno hanno costeggiato la realtà e tutto il mondo ha parlato di noi. Ma le motivazioni e gli stimoli li dovevi trovare solo tu . L'Entella non poteva fare di più.

Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome - mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro : In futuro arriveranno su Google Chrome una nuova scheda Esplora e una interfaccia rinnovata per la gestione delle password salvate. L'articolo Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome, mentre la gestione delle password diventerà più semplice in futuro proviene da TuttoAndroid.

Cassano dà l’addio al calcio con una lettera : “Stavolta è finita davvero” : Antonio Cassano ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il talento di Bari Vecchia, dopo essersi allenato da pochi giorni con l’Entella, ha capito di non essere più in grado di garantire una vita da calciatore e così ha preso la decisione di ritirarsi. L’attaccante ha annunciato la sua scelta attraverso una lettera consegnata […] L'articolo Cassano dà l’addio al calcio con una lettera: “Stavolta è finita ...

Pd - Martina a Piazza Grande 'Gli avversari sono fuori - restiamo uniti'. Zingaretti 'Battiamoci per una nuova speranza' : 'sono qui per ascoltare, è giusto che un segretario vada ad ascoltare le proposte che ci sono. Ce ne saranno altri di questi appuntamenti, l'importante è tenere presente che il nostro avversario è la ...

Emis Killa : 'Sono un - Super - eroe - ma di una storia vera... salvo tutti tranne me stesso' : Cosa ho ancora da dare alla gente? Riesco a distinguermi in questo caos? Il mondo del rap è come una festa dove prima entravano solo quelli iscritti al circolo con un dress code ,adesso entrano tutti,...

Il Corriere della Sera scrive che il ministro Paolo Savona potrebbe avere una carica in una società privata poco compatibile col suo ministero : In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di oggi, Federico Fubini scrive che il ministro agli Affari europei Paolo Savona risulta avere una carica in una società privata che potrebbe essere incompatibile col suo incarico. Dalle ricerche di Fubini, Savona The post Il Corriere della Sera scrive che il ministro Paolo Savona potrebbe avere una carica in una società privata poco compatibile col suo ministero appeared first on Il Post.